Microchips para proteger las palmeras de Sevilla ante una oleada de robos

El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado las medidas de protección sobre su patrimonio vegetal tras la desaparición de más de una decena de palmeras reales cubanas de la mediana de la avenida de la Aeronáutica, en el tramo próximo al Hotel Vértice. La reiteración de estos robos ha llevado al área de Parques y Jardines a presentar varias denuncias y a implantar microchips localizadores en algunos ejemplares como medida preventiva.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado que "en las últimas dos semanas han desaparecido más de una decena de palmeras reales cubanas de la mediana de la avenida Aeronáutica, en el tramo del Hotel Vértice. Son ejemplares de alto valor ornamental, con un coste aproximado de 500 euros cada una, y su robo supone ya un perjuicio de unos 5.000 euros para todos los sevillanos".

La responsable municipal ha precisado que "desde el Ayuntamiento ya habíamos presentado varias denuncias y además habíamos incorporado chips localizadores en algunos ejemplares como medida preventiva ante la repetición de estos robos".

El último intento de sustracción pudo frustrarse gracias al aviso de un testigo y a la colaboración de la Policía Nacional, por lo que no fue necesario recurrir al sistema de localización instalado en los árboles.

Más allá del vandalismo

"En este último caso, según trasladan los técnicos municipales, no ha sido necesario llegar a activar este sistema de localización, porque gracias al aviso de un testigo y a la colaboración con la Policía Nacional, pudimos sorprender a una persona cuando presuntamente intentaba llevarse una nueva palmera", ha señalado Rincón.

La delegada ha lamentado además que estos hechos no hayan sido aislados y ha revelado que "y a esto se sumó otro hecho lamentable, y es que el pasado viernes también se produjo un robo de un centenar de plantas Sunpatiens en el Parque de San Jerónimo".

Para el Gobierno municipal, estos episodios van más allá del simple vandalismo. "Esto no es una gamberrada, es un ataque al patrimonio verde de Sevilla, al dinero público y al esfuerzo que estamos haciendo para mejorar nuestras calles, nuestros parques y jardines", ha afirmado Rincón.

La delegada ha concluido con un llamamiento a la colaboración ciudadana y al respeto por los espacios públicos. "Pedimos respeto y colaboración ciudadana para cuidar lo que es de todos".

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