Cinco playas de Cataluña obligadas a cerrar por la aparición de un tiburón y dos tintoreras

Cierran cinco playas en Sitges y Vilanova i la Geltrú por la presencia de un tiburón y dos tintoreras a pocos metros de la costa. La bandera roja se ondeó a primera hora de la mañana en la playa de Sant Gervasi, en Vilanova i la Geltrú prohibiendo el baño y su entrada al mar, en el que merodeaban dos tintoreras. Pocas horas más tarde, una vez se alejaba esta especie de tiburón se volvía a permitir el baño. Los socorristas han estado vigilando la zona marítima con lanchas acuáticas para asegurarse de que no volvían a aparecer.

Mientras tanto, en Sitges se han cerrado hasta cuatro playas por el avistamiento de un tiburón a 100 metros de la costa. "Se ha prohibido el baño en las playas de Fragata, las Ribera, la Bassa Rodona y el Estanyol, a causa de la presencia de un tiburón", publicó el Ayuntamiento de Sitges en su cuenta de Twitter.

Según el Ayuntamiento, este tiburón de dos metros y medio se trata de un marrajo, una especie muy poco habitual en esta zona de la costa mediterránea y en peligro de extinción. La Asociación Cetácea dice haber avistado y grabado a esta misma especie durante el pasado fin de semana en la costa del Garraf.

La presencia de los animales marítimos no ha supuesto ningún peligro para los usuarios de las playas puesto que esta especie no suele atacar a las personas y no requirió la presencia de agentes de Salvamento Marítimo.

Una especie en peligro de extinción

La última evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) asegura que en los últimos 30 años esta especie de la tintorera se ha reducido en el mar mediterráneo entre un 80% y un 90%. En el Mediterráneo conviven unas 44 especies distintas de tiburones, que alcanzan hasta los 11 metros de tamaño.