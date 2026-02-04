Agua saliendo por los enchufes: así es cómo la borrasca Leonardo colapsa Grazalema con sus inundaciones

La borrasca Leonardo arrasa en su paso por Andalucía. Las fuertes lluvias han traído consigo desbordamientos en dicha comunidad autónoma que ha llegado a la alerta roja.

De hecho, en Cádiz y Málaga podrán acumular hasta 400 litros por metro cuadrado en solo dos días.

La borrasca Leonardo colapsa Grazalema

La lluvia ha traído consigo el desalojo de 3.500 andaluces y cerca de 3.800 de ellos se han quedado sin luz. Uno de los puntos donde se ha agravado más la situación es en Grazalema (Cádiz), donde ha caído 350 litros en 24 horas.

En el municipio gaditano el agua está saliendo por el sitio menos pensado: de los enchufes e incluso del suelo. Ya no hay forma de que las alcantarillas traguen más agua. Hasta varios negocios y viviendas han quedado colapsados por el agua. Los vecinos tratan de sacar el agua con escobas y recogedores.

Fuera del pueblo la mirada está puesta en las carreteras. La mayoría están vacías por el posible riesgo de desprendimiento.

3.500 desalojos en Andalucía por el temporal

Tal y como detalla la Junta de Andalucía, hasta 3.500 personas han tenido que ser desalojadas, la mayor parte en Cádiz. No obstante, el resto se reparten entre Jaén, Málaga, Granada, Huelva y Córdoba.

Esta mañana se han desalojado distintos núcleos de Gibraleón y en la zona de Peguerillas en Huelva capital. Estas evacuaciones vienen de la superación del umbral de los tres metros en la Estación de medición del río Odiel en Calañas, según la Junta.

Asimismo, se han desalojado 140 personas en la provincia de Málaga: en los municipios de Cortes de la Frontera, Ronda, Estación de Jimera de Líbar, en Cañete La Real y Bobadilla. En diversos núcleos rurales de Jerez se han evacuado hasta 900 personas. Una situación que también se extrapola a San Roque donde permanecen fuera de sus viviendas 541 personas.

Por su parte, en Jaén, permanecen desalojados 600 vecinos de 200 viviendas, mientras que en Granada se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de 68 personas.

52 carreteras afectadas

Asimismo, la Dirección General de Tráfico corrobora que 52 carreteras permanecen cortadas en Andalucía, 48 por inundaciones y otras dos por acumulación de hielo y nieve. La mayoría de los cortes se han producido en Cádiz (21), Sevilla (10), Córdoba (7) y Málaga (6).

