Destapan una organización de peleas clandestinas y apuestas ilegales en Barcelona con 51 detenidos

Una intervención policial en la antigua central térmica de Serchs destapa una organización de combates clandestinos sin medidas de seguridad.

Los Mossos d’Esquadra identificaron el pasado domingo, 1 de febrero, a un total de 51 personas por su presunta implicación en la organización y participación en peleas ilegales celebradas en el interior de la antigua central térmica de Serchs, en la provincia de Barcelona. La actuación policial se produjo tras recibir un aviso ciudadano que alertaba de una concentración inusual de personas en el recinto industrial abandonado.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 13.00 horas, cuando una llamada informó a los servicios de emergencia de la presencia de un grupo numeroso que, supuestamente, estaba llevando a cabo combates clandestinos. Según el testimonio, en el interior del recinto se encontraban más de 50 personas, algunas de ellas con el rostro cubierto, animando los enfrentamientos.

Ante la gravedad de la información, varias patrullas de los Mossos d’Esquadra se desplazaron hasta el lugar y comprobaron la veracidad del aviso. A su llegada, los agentes observaron a diversos individuos con ropa deportiva y material propio de boxeo y otras disciplinas. Durante la inspección del interior del edificio, localizaron una estructura improvisada que simulaba un ring de combate.

Heridas en la cara, las manos y la cabeza

Ya en el exterior del recinto, los agentes detectaron a varias personas con lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cara, las manos y la cabeza. Aunque no fue necesario realizar ninguna detención en el momento de la intervención.

Los Mossos identificaron a un total de 51 personas e instruyeron las diligencias correspondientes. La policía autonómica subraya que este tipo de peleas, organizadas al margen de cualquier marco legal, suponen un grave riesgo para la integridad física de los participantes, pudiendo provocar lesiones de extrema gravedad e incluso la muerte.

Según advierten los agentes, estos combates se desarrollan sin normas, sin supervisión médica ni medidas de protección, y en muchos casos son retransmitidos a través de plataformas online. Además, aseguran que estos, suelen estar vinculados a apuestas ilegales y movimientos de dinero fuera de cualquier control.

La policía ha querido destacar la importancia de la colaboración ciudadana, que permitió actuar de forma rápida y eficaz. Asimismo, reiteran su preocupación por la peligrosidad de estas prácticas y recuerdan que, además del riesgo físico, suelen ir asociadas a otras actividades delictivas.

