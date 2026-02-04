Rescatan once perros famélicos, rodeados de excrementos y en pésimas condiciones en una vivienda en ruinas en Burgos

La Guardia Civil busca a un hombre como presunto responsable de haber abandonado a once perros de raza podenco en muy malas condiciones higiénico-sanitarias.

Un aviso alertó a los agentes de que varios animales estaban encerrados en un domicilio aislado de la comarca de La Bureba. La vivienda casi derruida y apuntalada en varios puntos para evitar su desplome, presentaba un ambiente irrespirable por el fuerte olor de sus propios excrementos acumulado, heces y orina.

Los animales fueron encontrados famélicos y con claras evidencias de abandono. Dos ejemplares carecían además de microchip y de documentación obligatoria. Se cree que los canes habrían muerto ya si no fuera porque un vecino les daba aguay algo de comida porque la sospecha es que al menos llevaban abandonados un mes.

Los canes mostraban comportamientos agresivos y se confirmó que machos y hembras convivían sin ningún control reproductivo. Según las investigaciones, un hombre de 27 años, que había hecho uso de la vivienda durante aproximadamente ocho meses contra la voluntad del propietario, se marchó dejando desatendidos a los canes.

Los perros han sido trasladados a unas instalaciones adecuadas de la Diputación de Burgos, responsable de su custodia a partir de ahora, donde reciben los cuidados necesarios hasta su adopción final.