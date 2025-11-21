Efemérides de hoy 21 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 21 de noviembre?

El 21 de noviembre de 1995, los presidentes de Serbia, Slobodan Milosevic, de Croacia, Franjo Tudjman, y de Bosnia, Alia Izetbegovic, firman un "acuerdo marco" que pone fin a la guerra de Bosnia, uno de los conflictos más sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La firma se produce en la base aérea de Wright-Patterson, en Dayton (EE. UU.). Tras intensas negociaciones mediadas por Estados Unidos, el pacto establece las bases para la paz y la reorganización política en los Balcanes, poniendo fin a cuatro años de enfrentamientos que dejaron cientos de miles de víctimas y millones de desplazados.

El Acuerdo de Dayton no solo detuvo las hostilidades, sino que redefinió el mapa político de la región, creando una estructura federal en Bosnia y Herzegovina compuesta por dos entidades: Bosnia y Herzegovina (Federación croata-musulmana) y la República Srpska (mayoría serbobosnia). Aunque el pacto fue criticado por consolidar divisiones étnicas, representó un paso decisivo hacia la estabilidad en una zona marcada por la violencia y la fragmentación. Este acuerdo sigue siendo un referente en la diplomacia internacional por su papel en la resolución de conflictos complejos. El 14 de diciembre del mismo año el acuerdo quedó ratificado en París.

Un 21 de noviembre, pero de 1916, el Britannic, buque gemelo del Titanic y el Olympic, se hunde en el mar Egeo tras una explosión provocada por una mina durante la Primera Guerra Mundial. El transatlántico, que había sido reconvertido en barco hospital, se fue a pique en menos de una hora, aunque la rápida evacuación permitió salvar a la mayoría de los más de mil tripulantes y pasajeros a bordo. Este desastre, menos conocido que el del Titanic, marcó el trágico destino del tercer gran barco de la clase Olympic.

¿Qué pasó el 21 de noviembre?

1877.- Thomas Edison anuncia en Nueva York la creación del fonógrafo.

1905.- Albert Einstein publica en la revista Annalen der Physik su artículo científico 'La inercia de un cuerpo, ¿depende de su contenido energético?', donde revela la relación entre la energía y la masa de un cuerpo.

1920.- Guerra de Independencia Irlandesa: tropas británicas abren fuego contra el público y los futbolistas en el estadio dublinés de Croke Park y causan 14 muertos. Este hecho se conoce como el primer 'Domingo Sangriento'.

1969.- Activado el primer enlace de ARPANET, antecesora de la red internet, realizado entre las universidades de California y Stanford, en Estados Unidos.

1974.- Atentan con explosivos en un pub de Birmingham (Inglaterra) en el que mueren 21 personas. Los llamados 'Seis de Birmingham' son condenados a cadena perpetua y en 1991 la justicia reconoce su inocencia.

1990.- Los 34 países europeos que componen CSCE, salvo Albania, junto a EEUU y Canadá, suscriben la Carta de París, que pone fin a la guerra fría.

2000.- ETA asesina al exministro español socialista Ernest Lluch.

2003.- La ONU deja de gestionar en Irak el programa 'Petróleo por Alimentos', que permitió repartir durante siete años raciones para alimentar a 27 millones de iraquíes.

2011.- El Banco de España interviene el Banco de Valencia mediante la sustitución de sus administradores por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

2014.- La tonadillera española Isabel Pantoja, condenada a dos años de prisión por blanqueo de capitales, ingresa en la cárcel sevillana de Alcalá de Guadaira para cumplir su pena.

2017.- Irán da por derrotado al grupo terrorista Estado Islámico en Siria.

¿Quién nació el 21 de noviembre?

1694.- Francois Marie Arouet, Voltaire, filósofo francés.

1898.- René Magritte, pintor belga.

1922.- María Casares, actriz española.

1924.- Christopher Tolkien, escritor británico.

1941.- Julio Anguita, político español.

1946.- Emma Cohen, actriz española.

1973.- Inés Sastre, modelo y actriz española.

¿Quién murió el 21 de noviembre?

1874.- Mariano Fortuny, pintor español.

1916.- Francisco José I, emperador de Austria-Hungría.

1946.- Eduardo Marquina, poeta y dramaturgo español.

1995.- Rafael Farina, cantaor de flamenco.

2007.- Fernando Fernán Gómez, actor, escritor y cineasta español.

2017.- David Cassidy, actor y cantante estadounidense.

2023.- Jerónimo Saavedra, político español.

¿Qué se celebra el 21 de noviembre?

Hoy, 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Televisión.

Horóscopo del 21 de noviembre

Los nacidos el 21 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 21 de noviembre

Hoy, 21 de noviembre, se celebra la Presentación de Nuestra Señora y los santos Honorio, Rufo, Esteban y Celso.