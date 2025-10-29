Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente durante una fiesta universitaria en Pamplona

En la noche del viernes al sábado una joven fue hallada semiinconsciente bajo un árbol, concretamente en una zona apartada del recinto donde se celebrada la fiesta de la Carpa Universitaria en Pamplona. Este martes la Policía Municipal ha detenidoa cuatro jóvenes relacionados con la presunta violación.

Según han confirmado fuentes policiales a Antena 3 Noticias, los cuatro investigados permanecen en dependencias judiciales mientras se les toman pruebas de ADN, tal como ha solicitado el juez que instruye el caso. Los arrestados son varones de entre 20 y 33 años, y aunque varios medios han publicado que serían de origen magrebí, la Policía Municipal ha asegurado a Antena 3 Noticias que no ha facilitado ni confirmado esa información.

La víctima es una estudiante universitaria. La joven fue encontrada por varios asistentes de la fiesta en estado de semiinconsciencia, con síntomas de haber sufrido una agresión sexual y sin varias de sus pertenencias personales, incluido el teléfono móvil. Inmediatamente, fue trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica y psicológica.

Los agentes municipales acordonaron la zona en cuanto supieron lo ocurrido. Posteriormente, especialistas de la Policía Científica de la Policía Nacional realizaron una inspección técnico policial y recogieron distintas pruebas que ya están siendo analizadas.

En un principio, la investigación se centró en la posible implicación de un solo sospechoso, pero las pesquisas realizadas durante el fin de semana han llevado a identificar a otros tres implicados. Los cuatro jóvenes se encontraban bajo custodia policial este martes por la tarde, pendientes de pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Desde el pasado 3 de octubre, estos juzgados asumen las competencias en todos los delitos de naturaleza sexual, no solo los que se producen en el ámbito de la pareja o expareja. Por ello, este caso será investigado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona, el cuál ya ha iniciado diligencias.

Por el momento, la investigación continúa abierta y se espera que las pruebas de ADN y los análisis forenses permitan esclarecer con precisión lo sucedido en la madrugada del viernes al sábado. Lo que sí queda claro, según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, es que la agresión no ocurrió dentro de la Carpa sino en una zona cercana al recinto, alrededor de las diez de la noche.

