Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Agresión sexual

Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente durante una fiesta universitaria en Pamplona

La Policía Municipal de Pamplona ha arrestado este martes a cuatro jóvenes por su implicación en una agresión cerca del recinto festivo de la CD Amaya.

Veh&iacute;culos de la Polic&iacute;a Municipal de Pamplona

Vehículos de la Policía Municipal de PamplonaEuropa Press

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

En la noche del viernes al sábado una joven fue hallada semiinconsciente bajo un árbol, concretamente en una zona apartada del recinto donde se celebrada la fiesta de la Carpa Universitaria en Pamplona. Este martes la Policía Municipal ha detenidoa cuatro jóvenes relacionados con la presunta violación.

Según han confirmado fuentes policiales a Antena 3 Noticias, los cuatro investigados permanecen en dependencias judiciales mientras se les toman pruebas de ADN, tal como ha solicitado el juez que instruye el caso. Los arrestados son varones de entre 20 y 33 años, y aunque varios medios han publicado que serían de origen magrebí, la Policía Municipal ha asegurado a Antena 3 Noticias que no ha facilitado ni confirmado esa información.

La víctima es una estudiante universitaria. La joven fue encontrada por varios asistentes de la fiesta en estado de semiinconsciencia, con síntomas de haber sufrido una agresión sexual y sin varias de sus pertenencias personales, incluido el teléfono móvil. Inmediatamente, fue trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica y psicológica.

Los agentes municipales acordonaron la zona en cuanto supieron lo ocurrido. Posteriormente, especialistas de la Policía Científica de la Policía Nacional realizaron una inspección técnico policial y recogieron distintas pruebas que ya están siendo analizadas.

En un principio, la investigación se centró en la posible implicación de un solo sospechoso, pero las pesquisas realizadas durante el fin de semana han llevado a identificar a otros tres implicados. Los cuatro jóvenes se encontraban bajo custodia policial este martes por la tarde, pendientes de pasar a disposición judicial ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Desde el pasado 3 de octubre, estos juzgados asumen las competencias en todos los delitos de naturaleza sexual, no solo los que se producen en el ámbito de la pareja o expareja. Por ello, este caso será investigado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona, el cuál ya ha iniciado diligencias.

Por el momento, la investigación continúa abierta y se espera que las pruebas de ADN y los análisis forenses permitan esclarecer con precisión lo sucedido en la madrugada del viernes al sábado. Lo que sí queda claro, según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, es que la agresión no ocurrió dentro de la Carpa sino en una zona cercana al recinto, alrededor de las diez de la noche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 29 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de octubre?

Efemérides de hoy 29 de octubre de 2025: Aprobado el proyecto de Ley Orgánica para ratificar el Tratado de Maastricht

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

El documental 'Ni una gota' retrata la tragedia de la DANA

Ola de solidaridad: el relato de una generación que se volcó por la DANA

Se cumple un año de la DANA en Valencia

Un año de la DANA en Valencia: 200 vidas perdidas y una lección pendiente

Vehículos de la Policía Municipal de Pamplona
Agresión sexual

Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente durante una fiesta universitaria en Pamplona

Efemérides de hoy 29 de octubre de 2025: Aprobado el proyecto de Ley Orgánica para ratificar el Tratado de Maastricht
Efemérides

Efemérides de hoy 29 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 29 de octubre?

Dos mujeres afectadas por la DANA
DANA

El 72% de los afectados por la DANA sufren tristeza o desesperanza, y casi la mitad problemas cognitivos

Más de 5.500 personas afectadas por la DANA recibieron ayuda psicológica gratuita por parte de la Fundación Mutua Madrileña y el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana.

-Los padres de Sandra Peña, la alumna de 14 años que se suicidó hace dos semanas en Sevilla tras sufrir presuntamente acoso escolar
Manifestación

Los padres de Sandra Peña se funden en un abrazo entre lágrimas en la manifestación contra "el monstruo del bullying"

El Sindicato de Estudiantes ha convocado en 55 ciudades manifestaciones en protesta del bullying.

El asesino de Morata de Tajuña confiesa el triple crimen, dice que "escuchaba voces" y que no huyó porque no tenía dinero

El asesino de Morata de Tajuña confiesa el triple crimen, dice que "escuchaba voces" y que no huyó porque no tenía dinero

Fachada del Palau de Justícia

Piden 18 años de prisión para las dos mujeres acusadas de matar a un hombre con metadona para robarle

Atraca una gasolinera disfrazado de peluche

Un hombre atraca una gasolinera de Valencia disfrazado con un peluche que encontró en la basura

Publicidad