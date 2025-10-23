Investigan una presunta agresión sexual en grupo de tres menores a una joven, también menor, en Barcelona

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los mossos han abierto una investigación tras la denuncia de los padres de la víctima. Los menores habrían grabado parte de la agresión con el móvil.

Coche mossos d'esquadra

Coche mossos d'esquadraEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra y la Fiscalía de Menores han abierto una investigación sobre la presunta agresión sexual en grupo de tres menores a una joven, también menor de edad, en Gironella, Barcelona.

Los mossos investigan la agresión después de que los padres de la víctima presentaran una denuncia el pasado fin de semana. Dos menores, que serían compañeros de escuela de la víctima, habrían grabado parte de la agresión sexual con el teléfono móvil.

La agresión habría tenido lugar el pasado 18 de octubre, comenzando a las orillas del río Llobregat para concluir en el domicilio de uno de los menores. La víctima fue atendida por el Sistema de Emergencias Médicas y trasladada posteriormente al Hospital Sant Joan de Déu, en Manresa.

Dos de los agresores, de 14 años, han quedado en libertad vigilada con orden de alejamiento, uno de ellos con intervención terapéutica, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El otro menor que habría participado en la agresión es inimputable, por lo que el juzgado de guardia de menores de Barcelona "no ha tenido conocimiento sobre él".

La causa sigue abierta por agresión sexual mientras avanza la investigación de los hechos por parte de los mossos y la Fiscalía de Menores.

