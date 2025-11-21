Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 21 de noviembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, viernes 21 de noviembre de 2025

Las reacciones a la condena al fiscal general, la agresión sexual a dos activistas de Femen, el plan de paz para Ucrania o el temporal de frío, entre las noticias que marcan la jornada de hoy viernes 21 de noviembre.

Condena fiscal

Sánchez ha callado cuando le han preguntado por la condena al Fiscal General. El Gobierno respeta pero no comparte el fallo. Feijóo pide la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones. A la espera de conocer la sentencia íntegra hoy máxima expectación: Ayuso ha convocado a los medios.

Inhabilitación para García Ortiz

En Moncloa trabajan ya en la búsqueda de un sustituto. García Ortiz no podrá ejercer durante dos años. Estamos ante una situación inédita, no solo en España. Es un caso único en el mundo occidental.

Santos Cerdán

Es la última imagen de Santos Cerdán anoche entrando en su casa de Milagro, en Navarra. Las cámaras de Atresmedia la han grabado en exclusiva. En su primer día de libertad, ha estado entrando y saliendo de su vivienda, visitando a familiares. +

Plan de paz para Ucrania

Volodimir Zelenski se ha sentado a negociar en Kiev con un delegación estadounidense sobre el plan de paz para Ucrania propuesto por Donald Trump. El plan incluye 28 puntos, entre ellos: reducir el ejército ucraniano a la mitad y renunciar a territorios del Donbás. A cambio: garantías de seguridad estadounidenses, pero sin concretar.

50 años de Monarquía

Hoy se conmemoran los 50 años de la restauración de la Monarquía. Un día repleto de actos: el Rey va a imponer el Toisón de Oro a la reina Sofía y al expresidente del Gobierno Felipe González, entre otros. El acto central será en el Congreso con los Reyes y sus hijas, Leonor y Sofía: no estará Juan Carlos I. Solo PP y PSOE participarán en las celebraciones.

Agresión sexual

Agresión sexual a estas dos activistas de Femen. Un hombre les ha tocado los pechos mientras se manifestaban a las puertas de una Iglesia de Madrid en la que se celebraba una misa por la muerte de Franco.

Temporal de nieve

Nieva en Pamplona. Hoy se espera el peor día de este frente ártico. Hay avisos naranjas y amarillos en 23 provincias. Especial atención a las carretera: ya hay 29 afectadas por la nieve, dos de ellas en la red principal en Asturias y Palencia.

Día Mundial de la televisión

Hoy es el Día Mundial de la televisión. Hoy 21 de noviembre, tiramos de memoria para homenajear a este invento que cambió para siempre la forma de informar, de contar historias o de emocionar. Cambian las pantallas, cambian los formatos pero aquí sigue la televisión haciendo de cada noticia, de cada programa, serie o película un momento para compartir.

Conmoción en Puente Tocinos por la trágica muerte de Carmelina, de 89 años: la arrastraron para robarle

Carmelina

Sociedad

Crimen chiloeches

El jurado popular declara culpables, por unanimidad, a los tres acusados del triple crimen de Chiloeches

Efemérides de hoy 21 de noviembre de 2025: Firma del Acuerdo de Dayton que pone fin de la Guerra de Bosnia
Murcia

La menor quedó atrapada bajo un tabique que cedió de forma repentina en un edificio de dos plantas.

20.000 personas han participado en el operativo que ha finalizado con éxito tras probar el sistema de alerta y la velocidad de evacuación de la población.

Dos bebés

