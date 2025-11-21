El jurado popular declara culpables, por unanimidad, a los tres acusados del triple crimen de Chiloeches

El caso que conmocionó a la localidad de Chiloeches avanza hacia su desenlace judicial. El jurado popular ha declarado por unanimidad culpables a los tres acusados del asesinato de un matrimonio y su hija en un chalé de la urbanización Medina Azahara.

El crimen, ocurrido la madrugada del 12 de abril de 2024, generó un hondo impacto social debido a la violencia empleada y a la posterior destrucción parcial de la vivienda, que complicó inicialmente las labores de investigación.

Las detenciones realizadas días después, sumadas a los registros en los que se hallaron objetos robados pertenecientes a la familia y a la reconstrucción de los hechos dirigida por la Guardia Civil, fueron esenciales para consolidar la versión de que la motivación principal del ataque fue económica y no un impulso aislado o accidental.

Justicia para los fallecidos

Según recoge el veredicto, el principal acusado, F P S, accedió de madrugada a la vivienda provisto de una bayoneta y una navaja, armas con las que acabó brutalmente con la vida de los tres miembros de la familia antes de registrar la casa en busca de objetos de valor y provocar posteriormente un incendio con la intención de eliminar cualquier rastro que pudiera incriminarlo.

El jurado considera probado que el autor material actuó de forma consciente y deliberada, descartan así las alegaciones de la defensa relacionadas con un supuesto estado de alteración por consumo de drogas. Además, la resolución señala que los otros dos procesados, C B M, exnovio de la hija asesinada, y D M A, colaboraron en la planificación previa del robo aportando información sobre la vivienda, los hábitos de la familia y la existencia de dinero, joyas y relojes de alto valor económico. Aunque no participaron directamente en los asesinatos, el jurado entiende que ambos mantuvieron una implicación determinante en el asalto. En el caso de D M A, se ha aplicado un atenuante por confesión que podría traducirse en una reducción parcial de su condena.

La Fiscalía, que desde el inicio del procedimiento defendió la tesis de un robo cuidadosamente preparado, sostiene que el principal acusado actuó con plena capacidad para comprender y dirigir sus actos y por ello solicita para él la pena de prisión permanente revisable, además de las condenas correspondientes por robo con violencia y daños por incendio. También pide cinco años de cárcel para cada uno de los dos colaboradores y reclama elevadas indemnizaciones económicas para los familiares, entre ellas más de cuatrocientos mil euros destinados al hijo superviviente, quien logró huir de la vivienda saltando una valla mientras esta comenzaba a arder y se convertía en el escenario de la tragedia.

Próximos pasos

Tras el veredicto unánime, la Audiencia Provincial de Guadalajara deberá dictar sentencia en los próximos días. La resolución final determinará las penas que cumplirán los tres condenados en una de las causas penales más graves, complejas y mediáticas de los últimos años en Castilla-La Mancha, un caso que continuará generando atención pública hasta que la sentencia quede definitivamente firme.

