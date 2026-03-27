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Agentes de la policía salvan la vida de un bebé que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en un supermercado

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife logran reanimar a una bebé de 14 meses en parada cardiorrespiratoria en un centro comercial.

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife logran reanimar a una bebé de 14 meses

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife logran reanimar a una bebé de 14 meses

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Toñi Galván
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El aviso urgente se recibió pasadas las 17:30 horas. La escena era desesperante: una niña de apenas 14 meses no respondía, se asfixiaba en los brazos de sus padres. Estaban en los aparcamientos de una zona comercial de Santa Cruz de Tenerife. Tras la llamada, una patrulla con agentes de la Policía Local se acercaron hasta el supermercado situado en la zona de Los Aliseos. Allí se encontraron con la desesperación de unos padres que no podían reanimar a su bebé de 14 meses, se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

A su llegada, uno de los agentes inició maniobras de RCP y afortunadamente, logrando recuperar a la bebé en el mismo lugar donde se encontraban. Inmediatamente, se alertó al centro de salud de Añaza. Fueron los propios agentes los que trasladaron a la niña hasta el centro junto a sus padres.

Allí fue estabilizada y después, con escolta policial, la derivaron hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. La información fue notificada desde el perfil de redes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, donde se publica: "Esta tarde, sobre las 17:39 horas, se recibió un aviso urgente. Una bebé de 14 meses había sufrido una parada cardiorrespiratoria en un supermercado de Los Alisios". Y prosiguen "actuaciones como ésta ponen en valor la importancia de la formación de nuestros agentes y la coordinación en situaciones de emergencia". Para terminar diciendo "desde aquí queremos desearle una muy pronta recuperación a la pequeña y que pueda volver a casa en los próximos días".

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