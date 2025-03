Vídeo: Un hombre evita que una mujer se suicide lanzándose desde el puente de una autovía en Málaga

Gracias a él mantenemos la fe en la humanidad. Sergio fue quien ayer evitó que una mujer se arrojara desde un puente en la autovía de Málaga. Un acto heroico que fue capturado en un vídeo con unas imágenes impactantes. La mujer estaba pasando por un momento crítico que podría haber tenido un trágico desenlace, pero Sergio logró detenerla sin dudar en ningún momento en ayudar, a pesar de la indiferencia que parecía reinar en el lugar.

En las imágenes grabadas por Margot, se puede sentir claramente la angustia del momento. "Tiene toda la pinta de hacerlo", "ay mamá, que lo quiere hacer", decía la testigo mientras observaba a la mujer al borde del puente. La escena es desoladora. A pesar de que había casi 50 coches parados en el carril derecho de la autovía, ninguno de los conductores se acercaba para ofrecer su ayuda.

El acto de valentía

Sergio trabaja en un club de pádel a unos 500 metros del lugar, y cuando los clientes lo llamaron alertando de lo que estaba ocurriendo, no dudó en actuar. "Minutos bastante angustiosos", relata, "y no debería haber sido yo la primera persona que llegara a ese punto. Había casi 50 coches parados, y otros 50 que pasaban justo cuando la mujer estaba en ese momento tan crítico". La reacción de los conductores parecía ser de bloqueo o indiferencia, algo que Sergio no puede entender: "No entiendo la repercusión que hay hacia mi persona, tendría que haber sido cualquiera."

Al ver que los coches seguían pasando y nadie se detenía, corrió hasta el puente, sin saber si alguien más intervendría. "Los coches estaban parados pero nadie se acercaba a ayudar. Creo que tenemos dos grandes problemas: la salud mental de esa persona que la llevó a ese punto, y que la sociedad está cada vez menos humanizada. Si seguimos así, seremos una raza animal más, porque lo que nos diferencia del ser humano es nuestra capacidad de ayudar", reflexiona Sergio.

Un gesto de humanidad

Al llegar al puente, Sergio intentó hacer todo lo posible por conectar con la mujer y evitar que tomara la trágica decisión. "Ella en ningún momento me transmite palabras, solo miradas", cuenta. "Intenté no tomar una postura demasiado demandante, ni un tono de voz muy alto. Lo que se me pasa por la cabeza es que yo también he sufrido grandes pérdidas, como la muerte de mi madre y mi tío hace menos de un año, ambos por cáncer". Sergio le habló de su dolor y le pidió que mirara a sus ojos, tratando de desconectar la atención de la mujer del precipicio que tenía ante sí.

Finalmente apareció Manuel, otro conductor que se detuvo en la escena decidido a ayudar. El apoyo conjunto fue crucial para evitar que la mujer diera el paso definitivo. "Pesa más el no intentarlo", afirma Sergio. "En este caso, esa persona tiene otra oportunidad para seguir viviendo y seguir luchando".

La repercusión del acto heroico

Margot, la persona que grabó el video, también se muestra profundamente impactada por la situación. "Fue un momento horrible, una desesperación increíble porque alguien hiciera algo", relata. "Solo suplicaba a Dios que le diera fuerzas a Sergio para que no se rindiera y a ella para que no lo hiciera. Vamos a humanizarnos, porque si seguimos así esto no va a servir de nada".

Gracias a la intervención de Sergio, la mujer fue trasladada al Hospital Clínico, donde está recibiendo atención en el área de salud mental. Según informes, se encuentra bien, tranquila y controlada.

Este suceso ha puesto de manifiesto la importancia de la empatía y la necesidad de actuar ante situaciones de crisis. La indiferencia de los demás conductores resalta un grave problema social, y el gesto de Sergio ha recordado que, a pesar de todo, aún hay personas dispuestas a tender la mano cuando más se necesita.

