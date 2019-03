Agentes de la Policía irrumpen en El Gallinero sin orden judicial

Una veintena de policías rodearon el poblado de El Gallinero, en la Cañada Real, y han prohibido la entrada a todo el que quisiese pasar. Los agentes han sacado a los habitantes de sus chabolas, les han pedido la documentación y les han hecho fotografías para identificarles.

Javier Baeza, párroco de El Gallinero, ha denunciado la falta de explicaciones. "Nos parecía una cosa extraña y anómala. Hemos preguntado por qué era eso, nos han asegurado que tenían una orden judicial, les hemos respondido que si nos la podían enseñar, pero se han negado diciéndonos que nosotros no éramos nadie para que nos la mostrasen. Entonces les hemos dicho a los vecinos que no dejasen entrar a la Policía sin que les enseñasen la orden. No se respeta en absoluto el derecho de los habitantes de El Gallinero".

Esta orden judicial, según fuentes policiales, proviene del Juzgado de Instrucción número 38. Sin embargo, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid niegan que este Juzgado ni tampoco el de Guardia hayan autorizado dicha operación.