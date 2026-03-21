Un adolescente de 14 años se precipita desde el tejado de una nave abandonada en Murcia

Herido grave un adolescente de 14 años en la localidad murciana de Alcantarilla. Fue su amigo quien avisó a Emergencias después de que el menor se precipitase desde el tejado de una nave abandonada que está situada en la calle de la Comunidad Valenciana.

El Centro de Coordinación de Emergencias de Murcia recibió el aviso a las 20:27 horas. Al parecer los dos menores habían escalado hasta el tejado que, de pronto, colapsó y arrojó a uno de ellos al interior.

El pequeño fue localizado por los Bomberos del Consorcio de la Región de Murcia en el interior de la nave. Estaba semiinconsciente, y facilitaron el acceso a sanitarios 061 para que fuese atendido. Cuando consiguieron estabilizarlo el adolescente fue trasladado herido grave a la UCI del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.