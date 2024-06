El acusado de la violación de Igualada no se reconoce en las imágenes: "Salí de fiesta..."

El hombre que cometió la violación en Igualada en 2021 buscaba "hacer el máximo daño posible a la víctima", según lo ha declarado un Mosso d'Esquadra ante el tribunal de la sección 10 de la Audiencia de Barcelona durante la cuarta sesión del juicio.

"La víctima no era visible a ojos de nadie. Si no llega a ser encontrada por el camionero, no sé quién la hubiera visto. La dejó desnuda a la intemperie con lesiones muy graves. La dejó en un estado de absoluta fragilidad. Lo que quieren estas acciones es ampliar el sufrimiento de la víctima", ha expresado.

El procesado cuenta con antecedentes por agresión sexual a su hermana -menor de edad- y a otras dos exparejas. Este jueves ha declarado el acusado, aunque solo ha respondido a las preguntas de su abogado.

"Esa noche salí de fiesta, bebimos, bebí bastante (...) discutí con uno de los chicos, después me marché y seguí bebiendo, tenía las botellas en mi mochila. Bebí toda la botella", ha expresado delante del juez. Además, ha añadido que prácticamente bebía alcohol y consumía marihuana todos los días.

Cuenta que cuando recuperó la conciencia regresó a su casa y asegura que no se identifica con la persona que aparece en las imágenes -las de la agresión de Igualada-.

Piden 45 años de cárcel para él

La violación sucedió durante la noche de Halloween de 2021. El joven que cometió la agresión siguió a la joven por las calles y la llevó a una zona "solitaria" donde la agredió sexualmente. También la golpeó en varias partes del cuerpo y la penetró "de manera brutal", incluso con objetos.

La víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico y una ruptura craneal, además de otras lesiones por todo el cuerpo y arrastra un "estrés postraumático grave".

El ministerio fiscal pide una pena de cárcel de 45 años por los delitos de agresión sexual y asesinato en grado de tentativa y una indemnización para la víctima de 260.000 euros y 10 años de libertad vigilada cuando salga de prisión.

Los informes sobre el perfil criminal y psicológico elaborado por los Mossos d'Esquadra definen al acusado como una persona con comportamientos "vejatorios y humillantes" con las mujeres para "dañarlas" física y moralmente y que no tiene, además, "remordimiento" tras cometer sus "acciones agresivas".

Cuenta con antecedentes. En 2016, con 15 años, intentó violar a su hermanastra de 7 años y el Juzgado de Menores de Girona le condenó a un año de internamiento. Una pena suspendida bajo la condición de que cumpliera con la libertad vigilada, siguiera un tratamiento psiquiátrico y acudiera a desintoxicación.

