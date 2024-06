El camionero que encontró a la víctima de la violación en Igualada: "Estaba en posición fetal, desnuda y había mucha sangre"

Los hechos ocurrieron en octubre de 2021. Tres años después comienza el juicio por la violación de Igualada. El primero en declarar será el camionero que encontró a la joven en aquel descampado. El acusado se enfrenta a 45 años de prisión y 10 de libertad vigilada.

"Había mucha sangre"

El camionero que encontró a la joven al borde de la muerte conmocionó a muchas personas por su actuación. Eran las 7:45 horas de la mañana, aproximadamente, y este se encontraba realizando "el trasvase de residuos entre plantas de reciclaje", como siempre hacía. Al ver a la víctima llamó a urgencias. "Estaba en un pasadizo de hormigón, era una zona no muy de paso, detrás de las naves, era festivo y no había nadie", ha contado ante el juez.

Él la vio desde el camión y al acercarse a la chica recuerda que "estaba en posición fetal y estaba temblando". "Estaba medio desnuda, con la camisa arrancada con un jirón, tumbada hacia el lado derecho y creo que de cintura para abajo desnuda, y había sangre, para mí mucha sangre", ha seguido explicando mientras recordaba aquel día.

Lo primero que hizo fue ponerle su chaqueta encima y llamó a otro compañero "para ver si tenía una manta para la niña". En su declaración ha detallado que la joven "tenía sangre en las orejas y solo decía: 'no, no, no..'".

En este primer día de juicio también ha declarado el segundo camionero y compañero del que encontró a la joven: "Vi a la chica toda ensangrentada, temblando y la tapé con la chaqueta". "El primero que la vio fue mi compañero. Yo no hablé con ella, el compañero sí", ha continuado explicando, a lo que ha añadido que "la chica estaba medio muerta".