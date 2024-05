La acusada de raptar a un bebé en un hospital de Bilbao pide perdón a los padres: "No estaba en mis cabales"

La mujer acusada de llevarse a un recién nacido del Hospital de Basurto el pasado octubre de 2022, que se enfrenta a una petición de cárcel de hasta 7 años, ha reconocido los hechos, ha pedido perdón a los padres del bebé y ha testificado que no era su "intención", ya que no estaba en sus "cabales".

En sesión única, la Audiencia Provincial de Bizkaia ha acogido el juicio contra la mujer que, haciéndose pasar por personal sanitario —"de médico, de blanco", según el testimonio de una de las enfermeras que trabajó aquella tarde—, se llevó a un recién nacido del Hospital de Basurto de Bilbao con la excusa de practicarle unas pruebas. Once horas después, el bebé fue hallado abandonado en el felpudo de un domicilio del barrio de Santutxu en buen estado.

Los padres del bebé han relatado, entre lágrimas, el sufrimiento que les provocó el robo de su hijo recién nacido. El padre, que "no se cree" la petición de perdón de la acusada, ha explicado que "todavía no dormimos bien por las noches. A veces hasta sueñas que te llevan a la otra hija". La madre del bebé ha relatado que todavía le es "imposible salir sola". No puede trabajar y no puede seguir con su "día a día", ha afirmado.

El agente de la Ertzaintza que estuvo presente en la toma de declaración de la procesada ha ratificado que "solo contestó a las preguntas de su letrado", pero que no contó "todos los hechos, ni los que contó eran ciertos".

En el móvil de la acusada se hallaron conversaciones sobre "temas de embarazo y partos", así como planos del hospital. Por su parte, los forenses han declarado que la acusada presenta "un funcionamiento intelectual límite, por debajo de la media", pero "suficiente para entender la entidad de sus conductas".

La acusación particular pide 7 años de cárcel por detención ilegal y abandono, la Fiscalía solicita 4 años y la defensa 9 meses ateniéndose, entre otros, el atenuante de confesión y colaboración.

La detenida fingió su embarazó contándoselo a vecinos y familiares

La presunta autora del secuestro había asegurado a sus vecinos del barrio de Santutxu que estaba embarazada y "le tocaba dar a luz esta semana", según ha relatado a Europa Press una vecina que dice conocerla "de toda la vida". Junto a sus padres, había comprado ropa y una silla de bebé.

"Si es mentira o no que estaba embarazada, no te puedo decir, pero la abuela nos dijo que iba a ser una niña y que le tocaba para este mes. Alucinada me he quedado", dijo una vecina de la detenida cuando ocurrieron los hechos.

