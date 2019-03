La acusación pedirá cuatro años de cárcel para Ortega Cano

Si se demostrara que hubo una conducción temeraria o bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte la petición sería correcta. Estamos en un momento muy inicial del proceso y se tiene que probar que el causante del accidente fue el y las circunstancias en que se produjo.

La familia del ex matador de toros han señalado que el caso "está en manos de los abogados" y que es la Justicia la que debe decidir, por lo que no ha querido entrar a valorar el informe de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidente DIA, según el cual el ex torero circulaba a 126 kilómetros por hora en el momento del accidente.

En este sentido, un portavoz de la familia del ganadero ha señalado que por el momento no quieren pronunciarse sobre este informe, pues el caso "está en manos de los abogados" y será el informe técnico que emita la Guardia Civil el que diga oficialmente la velocidad a la que circulaba el ex torero y las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

De otro lado, ha señalado que el ex diestro, que se encuentra ingresado en planta del Hospital Virgen Macarena de la capital hispalense, está "muy controlado" y evoluciona favorablemente. "Está bastante mejor", ha apostillado.

Hay que recordar que el análisis de la muestra de sangre extraída a José Ortega Cano ha arrojado un resultado de 1,26 gramos de alcohol etílico por litro de sangre, cuando la tasa máxima permitida es de 0,50, con lo cual el ex matador de toros duplicaba y casi triplicaba lo permitido en el momento del accidente.

En este sentido, y según el resultado del análisis remitido por el Instituto Nacional de Toxicología al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, el ex torero presentaba una tasa de 1,26 de gramos de alcohol por litro de sangre, "sin detectarse ninguna otra sustancia tóxica o estupefaciente".