¿Actuó solo el asesino confeso de Morata de Tajuña? Su relato ante el juez del triple crimen

Tres hermanos de entre los 70 y 80 fueron hallados muertos con signos de violencia en su vivienda en la localidad de Morata de Tajuña. Los cadáveres estaban apilados y parcialmente quemados, según informa la Guardia Civil.

El arrestado, que vivió varios meses con las víctimas, confiesa que les mató por una deuda económica que está relacionada con una 'estafa amorosa'. Según algunos vecinos, lo convencieron para prestarles unos 30.000 euros a los hermanos a cambio de devolverles el doble de esa cantidad, de ahí la reclamación de los 60.000 euros.

Las hermanas estaban siendo víctimas de una estafa y sus supuestos novios le pedían dinero cada determinado tiempo. El detenido por el crimen, le había prestado entre 50.000 y 60.000 euros a las dos hermanas después de que le aseguraran que se lo devolverían y con intereses.

¿Actuó solo o con ayuda?

El asesino confeso de las hermanas de Morata declara que él las mató. Y que lo hizo solo, aunque la Guardia Civil investiga si alguien trasladó al autor del crimen hasta el municipio.

"Los maté yo solo, fui a reclamarles el dinero porque ya no me cogían ni el teléfono. (...) Primero las maté a ellas dos con una barra de hierro. El hermano escuchó sus gritos y vino. Acabé también con él. Fue algo muy rápido, pasé todo en media hora (...) Los arrastré desde el patio al interior de la casa (...) intenté quemarles con un mechero. ¿Qué hice con la barra de hierro? No lo recuerdo tampoco". Así declara ante el juez el asesino confeso de los tres hermanos asesinados en Morata de Tajuña.

La investigación está abierta y los agentes tratan de esclarecer el caso y saber si alguna persona le trasladó hasta Morata, ya que podría ser cómplice de los homicidios, pero que no habría participado en su autoría. Incluso están comprobando por antenas de telefonía los posicionamientos de determinados móviles en el lugar del crimen.

El ciudadano paquistaní de 42 años se entregó a la Guardia Civil confesando el triple asesinato y ya ha declarado ante el juez en los Juzgados de Arganda del Rey.

Prisión para el detenido

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arganda del Rey ordenaba el ingreso en prisión comunicada y sin fianza por tres delitos de homicidio para el autor confeso del crimen, que ya ha pasado su primera noche en la cárcel. El magistrado toma la decisión ante el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas.

Mientras tanto, agentes pertenecientes al Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid investigan si alguien ayudó a trasladar al autor confeso del triple crimen de Morata de Tajuña a ese municipio el día que supuestamente perpetró los asesinatos.

Los investigadores creen que acudió al domicilio de las hermanas para exigirles el dinero que les prestó y fue entonces cuando les agredió mortalmente. Luego, apiló los cadáveres en el, les roció gasolina e intentó quemarlos sin éxito.