Clavijo exige "acelerar" la ayuda a El Hierro y pide al Gobierno una "respuesta inmediata" ante el repunte migratorio

La isla de El Hierro ha vivido este sábado una jornada de récord en la llegada de migrantes con un total de cerca de 1.600 personas en menos de 24 horas. Este fuerte incremento ha provocado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, exija una respuesta inmediata del Estado. Ha asegurado en la red social X que “La isla no puede seguir afrontando esta presión sin los refuerzos necesarios”.

Clavijo asegura que las medidas acordadas hace menos de una semana en la Comisión Interministerial de Migraciones tienen que llegar sin demora para aliviar la presión sobre la isla y sus profesionales. Por eso ha pedido que esas medidas se deben traducir en actuaciones concretas sin demora. “No podemos permitir que los tiempos administrativos retrasen una respuesta que El Hierro necesita hoy”.

Para tratar de encontrar respuesta a esta crisis, Clavijo se ha puesto en contacto con varios ministros con competencias en la situación como el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, Política Territorial, Ángel Víctor Torres o la responsable de Inclusión, Elma Saiz.

Precisamente el ministro canario Ángel Víctor Torres, ha visitado este domingo la isla de El Hierro y ha confirmado que este martes habrá un nuevo encuentro de la Comisión Interministerial de Migraciones para actualizar las medidas. Ha confirmado Torres que en los próximos días llegará una nueva Salvamar que se sumará a las cuatro que ya hay en El Hierro, tres de guardia de la propia isla más una cuarta que lleva varios días en La Restinga de refuerzo.

"La situación, lejos de mejorar, ha empeorado"

El presidente de Canarias acusa al gobierno de incumplir los compromisos adquiridos sobre migración y exige que acreditar documentalmente la solicitud de activación de los mecanismos europeos de ayuda, entre ellos Frontex".

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