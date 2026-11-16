Noticias de hoy, lunes 16 de noviembre de 2026

Quedan menos de dos semanas de cara al 29-N y la campaña es ya un 'sprint' hacia las elecciones generales. En El Hierro se ha vivido un fin de semana frenético en la isla. Han llegado más de 20 cayucos en dos días, cerca de 4.000 migrantes. La presión en la isla crece. También crece la tensión entre los vecinos que se han plantado en el muelle de la Restinga pidiendo auxilio. En el plano internacional, el caos en los aeropuertos de Estados Unidos sigue dando que hablar.