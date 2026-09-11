El acoso escolar y el 'ciberbullying' crece en España y los casos se cronifican: uno de cada cuatro dura más de un año

El acoso escolar, lejos de desaparecer, se consolida en nuestros entornos y no solo es que haya que seguir denunciando casos de 'bullying' sino que tiende a cronificarse en el tiempo. Los últimos datos del informe 'La opinión de los/as estudiantes' realizado de forma conjunta por las fundaciones Mutua Madrileña y ANAR, indican que durante el último curso escolar los casos de 'bullying' crecieron un 1,7% con respecto al año previo, pasando del 12,3% al 14,1% actual.

El 14,1% de los alumnos consultados reconoce que o bien en primera persona o alguno de sus compañeros está sufriendo acoso escolar y/o ciberbullying. Si especificamos, un 7,9% lo afirma en casos de acoso escolar, mientras que por medios digitales o ciberbullying lo hace el 3%.

La muestra que se ha tomado para este informe es de 9.127 alumnos de los cursos de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO. Además de 412 profesores que han participado en los talleres de sensibilización y prevención contra el acoso escolar que ambas fundaciones realizan cada año en colegios de toda España.

Uno de cada cuatro casos dura más de un año

Uno de los titulares que se extraen del informe es que los casos de acoso escolar cada vez se prolongan más en el tiempo. Si hablamos de acoso presencial, el 27,6% de los casos se extienden en el tiempo más de un año, el 41,2% los sufren meses y el 31,2% semanas. Si hablamos de los casos de ciberbullying, el porcentaje alcanza el 22,8%, siete puntos más que el curso anterior, el 33,3% meses y el 43,9%, semanas. Lorenzo Cooklin, director general de la Fundación Mutua Madrileña, asegura que "esta persistencia en el tiempo del acoso escolar y el ciberbullying, nos hacen ver que la agresividad y la violencia parecen estar cronificándose en las actitudes de muchos menores, lo cual es tremendamente preocupante"

Los profesores también son testigos de esta cronificación que creen que más de uno de cada tres casos (el 36,2%) se mantienen en el tiempo.

El aspecto físico, principal motivo de acoso

Del estudio también se desprende que los agresores son fundamentalmente los compañeros de clase (66,7%) un porcentaje que crece 8,4 puntos porcentuales en un año. Cuando se intenta saber qué motivos utilizan para este acoso, el aspecto físico se sitúa a la cabeza con el 78,9%, el origen, la raza o la religión (54,9%) o "las cosas que hace o dice" (50,3%). Para los alumnos de secundaria, la orientación sexual y los problemas personales (psicológicos, de discapacidad, etc.) de la víctima también son un motivo frecuente.

En el 'bullying' presencial predominan los insultos, motes y burlas, mientras que en el ciberbullying la práctica más habitual es la difusión de rumores o información falsa. Esta se produce en el 71% de los casos, grabar y publicar agresiones físicas en el 59,5% y enviar mensajes amenazantes o abusivos en el 54,2%.

Aumenta el uso de inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial ya aparece en el 23,5% de las situaciones de ciberbullying, lo que supone un aumento de 9,3 puntos porcentuales en un año.

Se utiliza principalmente para manipular fotografías y crear vídeos falsos. El 60,3% de los afectados en estos casos son chicas.

Más compañeros actúan contra el bullying

Como aspecto positivo cabe destacar que ha crecido el porcentaje de alumnos que se implica para frenar u oponerse al acoso escolar. Un 59,2% de los alumnos encuestados afirma que los compañeros sí actúan, lo que supone un aumento del 7,1% con respecto al anterior.

Además, el 75,9% considera que los profesores se implican contra el bullying, 11 puntos más que el año anterior