La madre que se fugó con su bebé de un hospital de Valencia utilizó una identidad falsa para dar a luz

La joven que se fugó con su bebé recién nacida de un hospital de Valencia utilizó una identidad falsa para dar a luz. Según la investigación de la Policía Nacional dos años antes había tenido otra hija. De esta forma, la madre perdió la tutela de la menor, que pasó a manos de la Administración valenciana.

Ahora, la Policía Nacional ha detenido tanto a la madre como a su pareja y al abuelo materno después de que permanecieran escondidos durante 18 días junto a la pequeña.

En este caso, a la madre se le atribuye un presunto delito de usurpación de estado civil y tanto ella como su pareja están siendo investigados por un posible delito de estafa. Por su parte, el padre de la pequeña tenía una reclamación judicial pendiente para su ingreso en prisión por otros asuntos.

Así sucedieron los hechos

Según informa el diario 'Las Provincias', los hechos ocurrieron en el mes de agosto, cuando la Policía recibió información de una mujer que había ingresado en un hospital utilizando una identidad falsa había abandonado el centro un día después de dar a luz. La investigación se inició después de que la madre acudiera al hospital utilizando una documentación que no correspondía con su identidad.

Tras el nacimiento de la menor y antes de recibir el alta médica, la madre abandonó el hospital sin que se hubieran completado todas las pruebas previstas para la bebé.

De esta manera, las cámaras de seguridad permitieron a los investigadores reconstruir la salida de la familia. En las imágenes se puede ver a la mujer en una silla de ruedas abandonando las instalaciones acompañada de su marido. A partir de ese momento, las autoridades pusieron en marcha un dispositivo para localizar a los padres y a la recién nacida.

Después de seguir el rastro de la familia, los agentes consiguieron dar con ellos y, según explica el diario 'Las Provincias', los padres estuvieron durante 18 días en una vivienda situada en la barriada de El Corralón, en una propiedad familiar, donde también se encontraba la menor.

La madre recurrió a otra identidad hace dos años

Sin embargo, esta no era la primera vez que la madre recurría a utilizar otra identidad para dar a luz. Según desvelaron las investigaciones del Grupo de Menores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia (GRUME), cuando esta tenía 16 años, habría utilizado también los datos de otra persona durante el nacimiento de su primera hija.

Los Servicios Sociales asumieron la tutela de la niña y los investigadores consideraron que el temor a que pudiera producirse otro hecho similar con su segunda hija pudo estar detrás de la decisión de abandonar el hospital y esconderse junto a la bebé.

La Generalitat ya activó previamente una alerta hospitalaria ante una posible situación de riesgo o desamparo de la recién nacida, al igual que se habían establecido medidas para evitar que la pequeña abandonara el hospital antes de que se adoptaran las decisiones correspondientes.

Las pesquisas permitieron a las autoridades localizar el domicilio donde los padres permanecían escondidos con la bebé. Detallaron tras la investigación que el abuelo materno también habría colaborado con ellos proporcionándoles alimentos y pañales. Tras obtener autorización judicial, los agentes registraron la vivienda y procedieron a la detención de ambos progenitores y del abuelo materno. La investigación señala que están implicados en un presunto delito de sustracción de menores.

Los gastos que reclama el hospital

El hospital reclama a la pareja 4.000 euros correspondientes a los gastos derivados del parto, ya que la asistencia se habría realizado empleando una identidad ajena y sin contar con un seguro médico que cubriera los servicios prestados.

Las investigaciones también han dado con una mujer que cedió su DNI para que la detenida pudiera cometer el delito. Sin embargo, al principio esta declaró a los agentes que había denunciado la pérdida de su documento de identidad meses atrás, aunque posteriormente terminó reconociendo que se los había entregado voluntariamente.

De esta forma, la bebé ha quedado bajo la protección de los Servicios Sociales de la Administración valenciana y los padres han sido puestos a disposición judicial, mientras que el abuelo materno quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.