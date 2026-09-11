La Fiscalía General del Estado alerta de la violencia del narco en Andalucía: Desde Kalashnikov a lanzacohetes

La Fiscalía General del Estado alerta en su memoria anual de 2025 de la "cada vez más visible" violencia de los narcotraficantes en Andalucía, donde es cada vez más habitual la incautación de armas de guerra, como Kalashnikov, así como la presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania, organizadas en bandas profesionalizadas.

Las características geográficas y sociales de la comunidad andaluza siguen haciendo de este territorio uno de los más afectados por el fenómeno del narcotráfico y, a juicio de la Fiscalía, se trata "probablemente", del territorio donde el problema es "más visible", atendiendo a la "exhibición" de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho, sino que se desplazan "cada vez más" a provincias como Huelva, Almería y Málaga.

En la memoria, hecha pública coincidiendo con el acto de apertura del Año Judicial, la Fiscalía se refiere a la violencia de los narcos en Andalucía y a una pérdida de respeto al principio de autoridad. Alude a "situaciones límite" que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles, sino que "siguen abusando de la violencia y provocando muertes".

Armas de guerra: Kalashnikov y lanzacohetes

En su memoria, la Fiscalía General del Estado se hace eco de la "alarma" que trasladan todos los delegados de esta comunidad autónoma respecto a una "mayor presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos" y de la constatación de la mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania", integradas en bandas dedicadas en muchos casos a los vuelcos.

En la provincia de Cádiz se han incoado 24 procedimientos por tenencias de armas y se relata en la memoria la incautación de 4 fusiles AK-47 -Kalashnikov- en Jerez y Sanlúcar de Barrameda en tres operaciones distintas, así como de armas automáticas, subfusiles y fusiles en los entornos de Barbate y Chiclana.

En Almería, el Ministerio Fiscal refiere la incautación de 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes. Igual se observa en la provincia de Sevilla, donde se intervienen cada vez más armas de fuego y se hace alusión a Coria del Río, donde se incautaron armas de guerra con las que los narcotraficantes abrieron fuego contra la policía durante una operación desarrollada el 9 de noviembre.

Dos instrumentos clave: Narcolanchas y petaqueo

Señala la Fiscalía que, aunque el tráfico de cocaína está ganando peso, el hachís sigue siendo la mercancía predominante, utilizando tácticas "cada vez más sofisticadas", como grandes remolques con vigas huecas como dobles fondos o túneles bajo la frontera de Ceuta.

El tráfico de drogas en Andalucía se vale de dos instrumentos principales, el uso de embarcaciones de alta velocidad y el tráfico de combustible para su funcionamiento. A este respecto profundiza la Fiscalía en la situación de Almería, que sufre el desplazamiento a sus costas de la actividad de las narcolanchas y ha experimentado un aumento exponencial de la incautación de cocaína.

Se han contabilizado 1.255 kilos frente a los 324 del año pasado, lo que supone un incremento del 287 por ciento. Igualmente, se ha observado una mayor presencia de resina de cannabis, que supera las 18 toneladas frente a las cuatro del año anterior (un 350 por ciento más). Estos datos son el reflejo del desplazamiento de los puntos de alijo a zonas geográficas contiguas donde se espera "menor presión policial".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.