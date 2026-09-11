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Calcinadas 42 chabolas de migrantes en Ceuta por un incendio en el polígono del Tarajal

Las autoridades se han visto obligadas a desalojar a los migrantes de la zona afectada.

Incendio de chabolas en el polígono del Tarajal, en Ceuta.

Calcinadas 42 chabolas de migrantes en Ceuta por un incendio en el polígono del Tarajal | Antena 3 Noticias

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Alejandro Lorente
Publicado:

Un incendio declarado la pasada medianoche en la parte delantera de una nave en el Polígono Industrial del Tarajal, en el cual permanecen una gran parte de los migrantes que entraron ilegalmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio, ha calcinado 42 de las chabolas que habían construido para pasar la noche.

Según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios a EFE, el fuego tuvo lugar cerca de la medianoche en uno de los asentamientos en las naves industriales de esta zona y fueron los propios vecinos los que avisaron al servicio de emergencias.

Los bomberos se desplazaron a la zona afectada junto a las unidades de la Policía Nacional, la Policía Local y las Fuerzas Armadas debido a la magnitud de las llamas. Por su parte, los agentes se vieron obligados a desalojar del lugar a los migrantes que dormían en los aledaños para evitar que pudieran verse alcanzados por el humo y tras esta actuación no ha habido heridos.

El fuego se localizó en la parte delantera de las naves, donde hay un campamento en el que se resguardan los migrantes con maderas, cartones y otro tipo de elementos.

Además, los bomberos han detallado que el fuego no ha provocado daños en las estructuras de las naves y el origen podría ser alguna de las fogatas del campamento, aunque se está investigando. En el incendio se han quemado las chabolas, plásticos y residuos de todo tipo que había en sus alrededores.

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A lo largo de las últimas horas, el Gobierno marroquí ha advertido de que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España, mientras el PP insiste en responsabilizar al país de lo ocurrido en Ceuta "por acción u omisión".

Otra novedad es que el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentado su dimisión este viernes tras la publicación de los informes del asalto a la ciudad autónoma. La renuncia a su cargo llega después de conocerse que Sanz recibió mensajes del CNI, y mantuvo una conversación de 11 minutos con un agente del servicio de inteligencia el 29 de julio, un día antes de los acontecimientos del pasado 30 de julio.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer

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