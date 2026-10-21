Acepta tres años y medio de cárcel por quemar intencionadamente un bar en Sevilla cuando no le dieron mayonesa para su montadito

Un hombre acepta tres años y medio de cárcel por reconocer que incendió un bar en Los Palacios, Sevilla, después de pedir mayonesa para su montadito y que los camareros no pudieron dársela.

El hombre aceptó la condena frente a la Sección Tercera del tribunal sevillano después de que la Fiscalía haya rebajado su petición inicial de once años de prisión y el resto de partes personadas, la acusación particular y la defensa, hayan expresado su conformidad. Tras el reconocimiento de hechos por parte del procesado y después de que este haya consignado más de 9.200 euros por la responsabilidad civil de los daños causados, el fiscal ha pedido para él tres años y seis meses de prisión por un delito de incendio, con la circunstancia atenuante de reparación del daño.

Orden de alejamiento y multa

El acusado, que no ha hecho uso de su derecho a la última palabra en el juicio, tampoco podrá acercarse a menos de 500 metros durante diez años a la cafetería incendiada y deberá pagar además una multa por dos delitos leves de lesiones.

Los hechos se remontan al 20 de agosto de 2025, cuando el hombre, que actualmente se encuentra en prisión provisional, acudió al establecimiento y, tras discutir en el bar porque no le pusieron mayonesa en un bocadillo, roció una botella de plástico llena de gasolina en la barra. Al día siguiente del incendio intencionado por el cliente, el dueño del bar de Los Palacios y Villafranca aseguró que lo que vivieron los trabajadores y clientes del establecimiento fue "algo surrealista".

Varias semanas después una empresa de fabricación de mayonesas anunció que pagaría la reparación de los daños por este incendio.