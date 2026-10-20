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Trump vuelve a amenazar con alejarse de la OTAN y asegura que se reunirá con Putin y Xi Jinping, sin Zelenski

El presidente de Estados Unidos advierte a Europa de que Washington podría darle la espalda a la Alianza Atlántica si no cambia de rumbo, mientras que se muestra dispuesto a reunirse con Putin si Xi Jinping lo propone.

Donald Trump durante su discurso en la Asamblea de la ONU

Trump vuelve a amenazar con alejarse de la OTAN: "Si no encuentran pronto su camino, no tendremos más remedio que irnos" | EFE

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Blanca Muñoz
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Donald Trump vuelve a poner en cuestión el compromiso de Estados Unidos con Europa. El presidente estadounidense ha lanzado una nueva advertencia a sus aliados durante un mitin en Kansas, donde ha amenazado con alejarse de Europa si los países europeos no rectifican lo que considera una deriva peligrosa.

"Estamos con Europa, a pesar de sus errores y debilidades. Esperemos que sea temporal lo que está pasando allí, pero yo lo vi venir, lo vi hace diez años", ha asegurado Trump ante sus seguidores. Y ha ido más allá: "Si no encuentran pronto su camino, no tendremos más remedio que irnos. Es una situación muy seria".

Unas palabras que vuelven a alimentar las dudas sobre el futuro de la relación transatlántica y el papel de Estados Unidos en la OTAN, aunque Trump no ha anunciado formalmente una retirada de la Alianza Atlántica.

Trump abre la puerta a Rusia y a China

La advertencia llega apenas unas horas después de que el presidente estadounidense se mostrara dispuesto a reunirse con Vladímir Putin y Xi Jinping para abordar, entre otros asuntos, la guerra de Ucrania.

Según informo ayer el periódico estadounidense The Wall Street Journal, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quedaría al margen de las conversaciones propuestas, orientadas a negociar una salida al conflicto en términos favorables a Moscú.

"Me reuniría con él y haría todo lo que estuviera en mi mano para poner fin a la guerra", declaró Trump a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca rumbo a Kansas, donde tenía previsto participar en un mitin electoral. Y añadió: "Pero no tanto por Ucrania, porque Rusia, francamente, se ha portado bien con Ucrania".

Su acercamiento a Moscú vuelve a generar inquietud en Kiev, especialmente después de sus últimas críticas a Volodímir Zelenski y de las decisiones de Washington sobre las sanciones a Rusia y el apoyo militar estadounidense a Ucrania.

Conversaciones de paz en Noruega

Mientras Trump plantea nuevos contactos con Putin, su enviado especial, Steve Witkoff, viaja este martes a Oslo para participar en una nueva ronda de conversaciones diplomáticas con Zelenski.

El objetivo es desbloquear las conversaciones y avanzar hacia una propuesta que permita poner fin a la invasión rusa.

Se espera que en las reuniones participen además de Zelenski, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, representantes de las naciones del grupo E4 (Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia), así como funcionarios de la Unión Europea y la OTAN. Jared Kushner, yerno de Trump y otro de sus interlocutores en las negociaciones, intervendrá de forma telemática al padecer de gripe.

Posteriormente, Witkoff se desplazará a Rusia para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin y presentarle algunas de las ideas que serán consultadas con los aliados europeos, según informó un funcionario estadounidense al medio Axios.

Ucrania, bajo fuego

Todo ello mientras continúa la ofensiva de Moscú sobre territorio ucraniano. Los últimos ataques contra Kiev han dejado, según el balance facilitado, al menos tres muertos, una muestra de la violencia que sigue sufriendo Ucrania pese a los esfuerzos diplomáticos.

Zelenski ha denunciado, además, las dificultades que atraviesa su país por las restricciones en determinados sistemas de apoyo estadounidenses y los retrasos en la entrega de armamento. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha rechazado que Washington haya ordenado algunas de esas limitaciones, especialmente las relacionadas con los sistemas de comunicaciones por satélite.

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