Efemérides de hoy 21 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 21 de octubre?

El 21 de octubre de 2025, el Parlamento de Japón elige a Sanae Takaichi como la primera mujer en llegar al cargo de primera ministra en la historia del país. La líder nipona ratificó su apoyo en ambas cámaras de la Dieta Nacional, venciendo a su rival Yoshihiko Noda, líder del Partido Democrático Constitucional. Este ascenso se produjo después de la dimisión en bloque del gabinete de Shigeru Ishiba, el primer ministro saliente, tras apenas un año de mandato.

Takaichi consiguió sumar gracias al apoyo del Japan Innovation Party (Nippon Ishin no Kai), considerado como una agrupación perteneciente a la derecha populista. La nueva primera ministra, admiradora de Margaret Thatcher, estableció una agenda nacionalista con tres frentes claros: seguridad y defensa, aumentando el gasto militar cerca del 2% del PIB; una postura inflexible frente a China y Corea del Norte; y un control migratorio estricto, endureciendo los requisitos para la obtención de la residencia en la isla.

Un 21 de octubre, pero de 1998, Nintendo saca a la venta la Game Boy Color en Japón. Tras el éxito de su hermana mayor monocromática, la Game Boy original, la empresa nipona se vio con la urgencia de lanzar al mercado una sucesora: el sector de las consolas portátiles contaba con una amplia oferta, quedando el modelo anterior obsoleto frente a sus competidores. Su capacidad de mostrar en la pantalla hasta 56 colores simultáneos no fue su mayor novedad (la Atari Lynx ya contaba con esa cualidad en 1989), sino la retrocompatibilidad absoluta con los cartuchos del modelo anterior. De esta forma, los consumidores pudieron actualizar su hardware sin preocuparse por tener que comprar nuevos videojuegos.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 21 de octubre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 21 de octubre?

1959.- Se inaugura el Museo Guggenheim de Nueva York.

1967.- Multitudinaria manifestación pacífica junto al Memorial Lincoln de Washington en contra de la guerra de Vietnam.

1971.- El poeta chileno Pablo Neruda obtiene el Nobel de literatura.

1983.- Multitudinarias manifestaciones en 40 ciudades españolas contra el terrorismo de ETA.

1993.- Militares tutsis dan un golpe de Estado en Burundi y asesinan al presidente, Melchior Ndadaye.

2002.- Huelga general en Venezuela contra el presidente Hugo Chávez.

2004.- El piloto español Carlos Sainz anuncia su retirada oficial de los mundiales de rallys. Dos años después regresa para competir en el Rally Dakar.

2013.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anula la doctrina Parot.

2015.- La Fiscalía rumana acusa al expresidente Ion Iliescu de crímenes contra la Humanidad.

2017.- El Gobierno aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Miles de personas se manifiestan en contra en Barcelona.

2024.- La Iglesia de Madrid pide perdón a las víctimas de abuso y promete: "No pasaremos página".

¿Quién nació el 21 de octubre?

1807.- Hilarión Eslava, compositor español.

1833.- Alfred Nobel, inventor sueco, fundador de los premios que llevan su nombre.

1911.- Juan de Ávalos, escultor español.

1917.- Dizzy Gillespie, trompetista de jazz estadounidense.

1931.- Hugh Thomas, historiador y escritor británico.

1949.- Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.

1988.- Blanca Suárez, actriz española.

¿Quién murió el 21 de octubre?

1765.- Giovanni Paolo Pannini, pintor italiano.

1982.- Juan Camacho, cantante español.

1995.- Jesús Blasco, historietista español.

2009.- José María Rodríguez Méndez, dramaturgo español.

2020.- Paul Leduc, cineasta mexicano.

2021.- Bernard Haitink, director de orquesta neerlandés.

2024.- Joan Roselló, promotor musical español.

¿Qué se celebra el 21 de octubre?

Hoy, 21 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía.

Horóscopo del 21 de octubre

Los nacidos el 21 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 21 de octubre

Hoy, 21 de octubre, se celebra san Hilarión anacoreta.