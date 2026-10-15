Mueren una pareja y sus dos hijos en un incendio por una deuda de drogas

Cuatro personas han muerto tras incendiarse una casa. Las víctimas son Philip y Kim English, y sus hijos, Callum de 12 años, y Jayden de 9 años. Otro hijo de Philip, John James English, afirmó que la familia murió a causa de una deuda de drogas de 20.000 libras -unos 23.600 euros- que tenía otra persona. Dos personas, un hombre y una mujer, han sido arrestadas.

El suceso ha tenido lugar en la ciudad irlandesa de Waterford donde, además de la familia fallecida, otros dos niños han resultado gravemente heridos. En el marco de la investigación se han registrado varias propiedades, donde se han incautado algunos dispositivos electrónicos y vehículos.

En declaraciones al medio RTÉ News, el hijo del fallecido dijo que a familia había sido blanco de ataques durante algún tiempo, apuntando que no estaban involucrados en la disputa por el narcotráfico y que eran "inocentes": "Es una familia, ¿saben? Una deuda de 20.000 libras; ¿acaso eso justifica el riesgo de perder casi cinco vidas?".

Contó ser el padrino de uno de los niños que ha perdido la vida en el incendio y expresó que "quienquiera que lo haya hecho, debería sentir vergüenza". Un tío de Philip a hecho un llamamiento a cualquier persona que tenga información para que se ponga en contacto con las autoridades. "Al fin y al cabo, hemos perdido a un miembro de nuestra familia, que ha quedado destrozado. Así que, por favor, quienquiera que lo haya hecho, que confiese, que sea un hombre", manifiesta.

Por su parte, su exmujer, Anne English, dijo que eran una familia feliz y agregó: "Simplemente no tengo palabras. Estoy perdida, y estaré perdida sin ellos. No tengo palabras, solo incredulidad. Eran una pareja encantadora. Nunca molestaban a nadie. Los niños eran su vida".

"Den la cara"

En la noche del miércoles cientos de personas asistieron a una vigilia en la zona de Birchwoo donde el párroco lanzó un mensaje a los responsables para que "den la cara, admita lo que hicieron y afronten las consecuencias legales".

El padre Gerry Chestnutt hizo un llamamiento para que los presentes se "abracen los unos a los otros con amor". Los familiares cantaron entre lágrimas la canción 'You´ll Never Walk Alone' mientras cientos de globos eran lanzados al cielo.