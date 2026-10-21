Noticias de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

El Tribunal Constitucional decide hoy si admite o no el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión de la ley de nietos.

Dedazo en Palencia

Mariluz Martínez, la elegida por Ferraz para encabezar la lista en Palencia, guarda silencio. Una dedazo que choca con la decisión de la militancia que había optado por Álvaro Bilbao. La campaña del amor salta por los aires con la dimisión de toda la lista.

Batalla por el Senado

Negociaciones en la derecha para contrarrestar el acuerdo del PSOE y el Frente Amplio. Los populares buscan mantener su mayoría en la Cámara Alta o incluso ampliarla porque si llegan a los tres quintos de senadores podrían hacer que el Tribunal Constitucional pasase de una mayoría progresista a otra conservadora.

Ley de nietos

Cita importante en el Tribunal Constitucional. Hoy se espera que decida si admite o no a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo. Un recurso sobre la ley de nietos. Pide que no se aplique la suspensión del voto a 163 mil personas nacionalizadas por la llamada ley de nietos.

Acampada en Sol

Cuando llega la noche se convierte en "acampada fantasma". Los sindicatos policiales denuncian el abandono de las tiendas. Señalan que ahora duermen indigentes. El acceso al interior está bloqueado. Un equipo de las noticias de la mañana ha estado allí esta madrugada.

Meloni crea nuevas leyes antidisturbios

Lo hace en respuesta a los altercados en Milán. Prisión preventiva para menores y condenas de hasta 5 años de cárcel. Las protestas y altercados se repiten por Europa. Francia cumple su segunda noche de toque de queda. La tensión crece en Portugal y Albania.