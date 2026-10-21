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Noticias de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 21 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

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El Tribunal Constitucional decide hoy si admite o no el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión de la ley de nietos.

Dedazo en Palencia

Mariluz Martínez, la elegida por Ferraz para encabezar la lista en Palencia, guarda silencio. Una dedazo que choca con la decisión de la militancia que había optado por Álvaro Bilbao. La campaña del amor salta por los aires con la dimisión de toda la lista.

Batalla por el Senado

Negociaciones en la derecha para contrarrestar el acuerdo del PSOE y el Frente Amplio. Los populares buscan mantener su mayoría en la Cámara Alta o incluso ampliarla porque si llegan a los tres quintos de senadores podrían hacer que el Tribunal Constitucional pasase de una mayoría progresista a otra conservadora.

Ley de nietos

Cita importante en el Tribunal Constitucional. Hoy se espera que decida si admite o no a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo. Un recurso sobre la ley de nietos. Pide que no se aplique la suspensión del voto a 163 mil personas nacionalizadas por la llamada ley de nietos.

Acampada en Sol

Cuando llega la noche se convierte en "acampada fantasma". Los sindicatos policiales denuncian el abandono de las tiendas. Señalan que ahora duermen indigentes. El acceso al interior está bloqueado. Un equipo de las noticias de la mañana ha estado allí esta madrugada.

Meloni crea nuevas leyes antidisturbios

Lo hace en respuesta a los altercados en Milán. Prisión preventiva para menores y condenas de hasta 5 años de cárcel. Las protestas y altercados se repiten por Europa. Francia cumple su segunda noche de toque de queda. La tensión crece en Portugal y Albania.

La DANA Adam deja siete víctimas mortales y más de 2.100 evacuados

DANA Adam

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Sociedad

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

La Guardia Civil recupera otro cadáver de un migrante en Ceuta, el vigesimotercero de 2025

Hallan el cadáver de un migrante flotando en el muelle de Poniente de Ceuta

Ambulancia Cataluña

Herida "muy grave" una menor de dos años tras caer desde un balcón en Lleida

Jupol contra la acampada de sol
ACAMPADA SOL

JUPOL tacha la acampada de Sol de "protesta de atrezo" y denuncia el uso de personas sin hogar por las noches

Servicios sanitarios de emergencias atieneden a una mujer de 52 años que finalmente ha fallecido por heridas de arma blanca en Carabanchel
VIOLENCIA DE GÉNERO

Detenido un hombre como presunto autor del asesinato a puñaladas de una mujer en Carabanchel

Efemérides de hoy 21 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 21 de octubre?
Efemérides

Efemérides de hoy 21 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 21 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 21 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

DANA Adam
Dana Adam

La DANA Adam deja siete víctimas mortales y más de 2.100 evacuados

El presidente del Gobierno visita Oliva entre abucheos y anuncia la declaración de zona catastrófica, mientras los municipios de Valencia y Alicante comienzan a evaluar los daños y tramitar las indemnizaciones.

Sanidad declara el tercer caso de difteria en Ceuta en una semana

Sanidad declara un tercer caso de difteria en Ceuta en una semana, el primero en un vecino ceutí

Servicios sanitarios de emergencias atieneden a una mujer de 52 años que finalmente ha fallecido por heridas de arma blanca en Carabanchel

Muere una mujer de 52 años apuñalada en el portal de su casa en Carabanchel

Imagen de archivo de un hombre fumando.

Los fumadores pasivos aumentan en España: las terrazas y los vapers, en el punto de mira

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