Herida "muy grave" una menor de dos años tras caer desde un balcón en Lleida

Una niña de dos años ha resultado herida "muy grave" después de caer desde el balcón de un primer piso en Lleida, desde una altura de unos cinco metros. El accidente ocurrió sobre las 17:00 horas del martes.

Tras la caída, la pequeña estaba consciente después de la caída y fue trasladada de urgencia al hospital Arnau de Vilanova de Lleida debido a la gravedad de sus heridas, según ha informado Catalunya Radio.

Los Mossos d'Esquadra están investigando lo ocurrido para esclarecer las causas de la caída y si la niña estaba acompañada en ese momento.

Su madre intenta cogerlo

El pasado mes de septiembre, un niño de tres años quedó herido al caer desde el balcón de un primer piso en Canals, Valencia. Su madre, de 27 años, también resultó herida al intentar sujetarlo para evitar la caída. El menor sufrió varios traumatismos y fue ingresado en el Hospital La Fe de Valencia. Por su parte, la madre sufrió fracturas en los tobillos y fue trasladada al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

Los hechos ocurrieron en la calle Germanies de Canals, sobre las 15:00 horas del 16 de septiembre. Según las primeras informaciones, el niño se subió a un mueble que había junto a la ventana y cayó por el balcón. La madre intentó agarrarlo para evitar que cayera, pero no lo consiguió y también se precipitó al vacío.