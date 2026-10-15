Se suspende la entrada en prisión del maquinista del Alvia siniestrado en Angrois mientras se tramita el indulto

La condena del maquinista del tren Alvia siniestrado en Angrois, Francisco Garzón, en julio de 2013 es de dos años y medio de cárcel, pero la jueza María Elena Fernández Currás ha accedido a la suspensión del cumplimiento de la sentencia ejecutoria mientras se tramita la petición de indulto. Consta de esta manera en un auto de este miércoles al que ha tenido acceso Europa Press. En el mismo se detalla que esta suspensión se decide "atendiendo a las circunstancias de todo tipo, concurrentes en relación al condenado, al delito y a la naturaleza y duración de la pena a ejecutar".

En concreto, advierte que "procede acceder a la solicitud de suspensión de ejecución de la pena impuesta, mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo".

El propio auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago recoge, en sus fundamentos de derecho, que la ley que regula el indulto establece que la propuesta de indulto "no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria". "No obstante", añade la jueza, "habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto" en el Código Penal, por lo que decide acceder a la suspensión del cumplimiento por los motivos mencionados.

La resolución puede ser impugnada mediante interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de tres días a contar desde su notificación, o recurso de apelación directo en cinco días

El siniestro provocó 80 muertes

La instrucción duró años y el juicio meses. Tras ello, Fernández Currás condenó tanto al maquinista como al ex jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento que provocó 80 muertes en el barrio compostelano de Angrois hace ya 13 años.

La plataforma de víctimas denunció durante todo ese tiempo que hubo decisiones, tanto en el ámbito técnico (Adif y Renfe) como en el político (Ministerio de Fomento), que provocaron una disminución del nivel de seguridad en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. En ese trayecto, la curva de A Grandeira, la primera tras un recorrido casi rectilíneo, quedó finalmente sin la protección del sistema de control de la velocidad.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña retiró la condena al ex director de seguridad de la empresa pública Adif, por lo que dejó a Garzón como único responsable del accidente.