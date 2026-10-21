Juan Lobato, senador del PSOE: "La manera de elegir en el Senado ha pasado a ser un reparto distinto a lo que dice la Constitución"

El senador del PSOE ha analizado los pactos de los distintos partidos para tratar de lograr la mayoría absoluta en el Senado y la opción de la izquierda de conseguir la mayoría absoluta.

A este pacto, se le suma la información de que el PP y Vox están tratando de llegar a un acuerdo para que la izquierda no se lleve el Senado: "Es una respuesta inmediata a ese acuerdo entre los partidos de izquierda y responde al sistema mayoritario que elige senadores. Quieren conseguir que de 4 senadores se vayan a llevar 3, políticamente supone que hay menos diversidad, son ideologías distintas, esto limita las opciones de los ciudadanos de este país. Es un poco artificial todo esto.

"La próxima legislatura, clave"

El Senado está pendiente de que nombren a los jueces que le corresponden al Tribunal Constitucional, siendo una legislatura clave: "Esto es muy decisivo y con este cambio la cultura de nombramiento pasa a interpretarse de manera distinta a lo que dice la constitución, ha pasado a ser un reparto", explica Lobato el nuevo modo de operar del Senado.

"La Constitución pensaba en que todos ellos, estén avalados por una mayoría amplia, que cada miembro tenga las garantías con parcialidad y objetividad y eso se está desvirtuando por completo", explica Lobato.

"La ventaja del PSOE ha sido tener gente siempre"

El senador, explica que el PSOE siempre ha jugado con ventaja ya que tiene gente en todos los territorios y que desde ahí pueden buscar perfiles acordes para representar a la población, además, explica que las listas deberían de ser un proceso del partido en buscar gente con vocación que quiera aportar a la política: "Cada vez más hay una estructura vertical en la que ponen a gente afín al partido, no es el proceso más edificante. Todo esto le hace perder riqueza al partido".

Pone el ejemplo de Palencia, en el que, gente ha decidido sacrificar su vida personal para echar una mano al partido, y el PSOE desde Madrid ha decidido poner a otra gente.

Begoña Gómez en campaña

"Tiene pinta de que quiere recuperar a Begoña en campaña, cada uno es libre de incorporar lo que considere, el único riesgo es que pueda aparecer artificial esa incorporación, sin cruzar ciertas líneas que puedan parecer artificial a ojos del público", detalla Lobato sobre la imagen de Begoña.

"Yo les he visto en particular y se que tienen esa relación pero a ojos del exterior puede parecer una cosa u otra, no soy objetivo porque les conozco", finaliza el senador.

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