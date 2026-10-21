Detenido un hombre como presunto autor del asesinato a puñaladas de una mujer en Carabanchel

El asesinato de una mujer de 52 años este martes en el distrito madrileño de Carabanchel se está investigando como un posible caso de violencia de género. En las últimas horas se ha procedido a la detención de una persona por este suceso.

Todo ocurrió en un portal de la calle Ontanilla a plena luz del día. Eran las 14:45 horas cuando se recibió la llamada de alerta. El agresor podría ser su expareja. La estaba esperando escondido en un portal donde ella iba a recoger a una niña para llevarla de su casa al colegio. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 59 años y nacionalidad española como sospechoso. Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid. efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) pertenecientes a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde lo localizaron en el interior de un vehículo en la confluencia de las calles Montejo y Ciudad de Frías.

Cuando llegaron los sanitarios se encontraron que la víctima tenía hasta cinco heridas de arma blanca, principalmente en tórax y abdomen. Los servicios sanitarios han conseguido revertir la parada y trasladar a la mujer en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, pero finalmente falleció en el hospital. Estaba en parada cardiorrespiratoria y fue trasladada en estado crítico.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 43 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.384 desde 2003.

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