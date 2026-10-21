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Hallan el cadáver de un migrante flotando en el muelle de Poniente de Ceuta

Las primeras hipótesis relacionan el hallazgo con un intento de entrada ilegal a nado ya que llevaba puestas ropa de baño y unas aletas.

La Guardia Civil recupera otro cadáver de un migrante en Ceuta, el vigesimotercero de 2025

La Guardia Civil recupera otro cadáver de un migrante en Ceuta, el vigesimotercero de 2025 EUROPAPRESS

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado el cadáver de un migrante flotando en el agua del puerto de la ciudad. Se investiga si intentó entrar a nado a algún buque o bien si pudo ser arrojado al agua desde alguna embarcación.

Fuentes del Instituto Armado, han indicado a EFE que el hallazgo se produjo a última hora de la tarde del martes cuando los agentes del Servicio Marítimo advirtieron de la presencia de un cuerpo flotando en el mar.

Flotando en el muelle

El cadáver se encontraba flotando en el muelle de Poniente, por lo que los agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil procedieron a recuperarlo del mar.

El cuerpo encontrado es de un varón que presentaba un avanzado estado de análisis, dificultando la posibilidad de determinar cuanto tiempo llevaba sin vida y la causa exacta de la muerte.

Las primeras hipótesis relacionan el hallazgo con un intento de entrada ilegal a nado ya que llevaba puestas ropa de baño y unas aletas, lo que coincide con los intentos clandestinos de acceder a nado desde Marruecos. El cuerpo ha sido llevado a la base del Servicio Marítimo para proceder a la autopsia, que revelará las causas de la muerte.

Ya son más de 140 muertos

La ONG Caminando Fronteras ha cifrado en 145 los fallecidos durante la crisis vivida en Ceuta desde el pasado 30 de julio, después de decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos. De ellos, 67 cadáveres se han recuperado en territorio marroquí y los78 restantes en la ciudad autónoma española.

Según explica la organización humanitaria, que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década, los 145 fallecidos se han podido registrar a partir de la identificación de cadáveres en el terreno y la cooperación con familiares y comunidades de las víctimas.

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