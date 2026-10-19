DANA Adam
Última hora del temporal, en directo: la UME intenta acceder a Oliva para rescatar a los vecinos atrapados por la DANA Adam en el Mediterráneo
La alerta es máxima en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante. El ES-alert ha vuelto a sonar. Las clases se han tenido que suspender de nuevo. Estamos en el peor momento de la DANA Adam.
- La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor avisa: "Mi preocupación es absoluta, hay gente que está atrapada, que no puede salir"
- Rubén del Campo, sobre la DANA Adam: "Quedan todavía horas muy complicadas"
- Baleares activa a la UME y suspende las clases por la DANA que ya deja carreteras cortadas, inundaciones y vuelos afectados
- La DANA Adam causa 236 incidencias en la Comunidad Valenciana
- La DANA Adam deja una víctima mortal, activa avisos rojos y paraliza dos veces el aeropuerto de Ibiza
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Alerta máxima en el Mediterráneo por el paso de la DANA Adam que ya ha dejado acumulados más de 400 litros por medio cuadrado en varios municipios y al menos dos fallecidos. Cuando solo faltan 10 días para cumplirse el segundo aniversario de la peor pesadilla que ha vivido en los últimos años la Comunidad Valenciana, el miedo al agua regresa.
El ES-Alert ha vuelto a sonar en las últimas horas y es que el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante están pasando unas horas complicadas, se sufre ahora lo peor de esta DANA y la alerta se mantiene en nivel rojo hasta las 10:00 horas de esta mañana. Las clases se han suspendido para este lunes. El aviso es naranja en el litoral norte e interior de Valencia.
Hasta esta madrugada en la provincia de Alicante se han atendido 286 incidencias; en la provincia de Valencia, 94 y 5 en la de Castellón. En Jávea algunas calles se han transformado en auténticos ríos y preocupa la posibilidad de que algunos barrancos y cauces se desborden. En Gandía se mantiene la vigilancia sobre el barranco de Beniopa, por ello, la policía local ha estado recorriendo los alrededores y avisando a la población del riesgo de inundaciones. Como medida preventiva, el consistorio ha habilitado el pabellón del Raval para atender a las personas que pudieran necesitar abandonar sus viviendas. Importante también evitar todo desplazamiento que no sea inevitable ya que por el momento la mayor parte de incidencias se han registrado por casos de atrapados en el coche.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, junto a otros dispositivos de emergencias, han procedido a desalojar el camping El Naranjal en el término municipal de Xàbia, en cuyo albergue se atienden ya a más de un centenar de personas.
El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha destacado que la preocupación por las lluvias y tormentas se centra en estos momentos en las comarcas de la Safor y la Marina Alta, y ha señalado que aunque la tormenta se mueve paulatinamente, la previsión es "inestable" y puede volver a impactar en zonas "ya castigadas". En este sentido, ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos, especialmente entre los litorales sur de Valencia y norte de Alicante.
La jornada también va a ser muy difícil en las Islas Baleares donde se han suspendido las clases para este lunes. El temporal está anegando calles y locales y unos 60 vuelos se han visto afectados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado a nivel naranja la alerta de riesgo por lluvias intensas y persistentes en Mallorca durante la madrugada de este lunes y prevé que se reduzca a grado amarillo a partir del mediodía.
Dos muertes por el temporal
En la localidad valenciana de Sagunto una mujer ha muerto mientras se bañaba. Los equipos de emergencia localizaron en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Cabrera de Mar a unos 6 kilómetros del punto en el que se le perdió la pista, según han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat. La mujer fue arrastrada por el agua cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, ubicado en las inmediaciones de la riera.
Previsión
La previsión es que a partir de la mañana de este lunes se darán chubascos y tormentas fuertes en Andalucía y el litoral de la Comunidad Valenciana, y por la tarde, muy fuertes y persistentes en Cataluña. A partir del martes es probable que la inestabilidad vaya disminuyendo y quede restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares.
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Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Carreteras cortadas en Andalucía
La DANA no solo afecta a la zona este del país, en Andalucía tres carreteras permanecen cortadas al tráfico en ambos sentidos, según la información actualizada a las 9.30 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT).
En la provincia de Córdoba, los cortes afectan a dos vías: la carretera CO-4103 permanece cerrada entre Bujalance y Villa del Río, desde el kilómetro 0 hasta el 13, y también está cortada la CO-4207, entre Montilla y Montalbán, desde el kilómetro 0 hasta el 9,1. Además, se encuentra cerrado el puente situado en La Zarza, entre los kilómetros 5 y 6 de esta misma vía.
En la provincia de Sevilla, la única carretera afectada es la SE-6300, en Lebrija, donde permanece interrumpida la circulación entre los kilómetros 0 y 6.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: El cambio climático intensifica las danas en el Mediterráneo
El calentamiento progresivo del mar Mediterráneo está influyendo en las danas que afectan al litoral peninsular y favorece episodios de lluvias intensas y concentradas en poco tiempo, ha explicado a EFE el catedrático y responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante Jorge Olcina,
Cuenta que el aumento de las temperaturas del aire y del agua vinculado al cambio climático está favoreciendo estas situaciones meteorológicas que podrían intensificarse en los próximos años. El calor acumulado en el mar durante el verano contribuye a formar grandes sistemas de nubes en otoño, capaces de descargar abundantes precipitaciones en periodos cortos.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: La Generalitat Valenciana está preparando una orden de confinamiento para los municipios del litoral sur de Valencia y el norte de Alicante
La Generalitat Valenciana está preparando una orden de confinamiento para los municipios del litoral sur de Valencia y el norte de Alicante afectados por las intensas lluvias, que han dejado acumulaciones superiores a los 650 litros por metro cuadrado en algunas zonas.
El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado la medida durante, tras explicar que ha sido una noche "muy intensa", con precipitaciones de gran intensidad y registros que superan los 600 l/m² en determinados municipios.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Más de 120 litros por metro cuadrado en Ibiza y Formentera
La dana Adam ha dejado importantes acumulaciones de lluvia en Ibiza y Formentera durante las últimas 24 horas, con máximos de 123 litros por metro cuadrado en Formentera y 122 en el aeropuerto de Ibiza, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En Ibiza también se han registrado precipitaciones destacadas en Sant Joan de Labritja, con 97 l/m²; la capital, con 68; y Sant Antoni de Portmany, con 59.
En Mallorca, las lluvias han sido inferiores a las previstas, con 34 l/m² en Campos y Ses Salines, 28 en Santanyí y 24 en Portocolom. Menorca apenas ha registrado precipitaciones, con un máximo de 5 l/m² en su aeropuerto.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Vecinos esperan ser rescatado en Pego, Alicante
El alcalde del municipio alicantino de Pego, Enrique Moll, ha alertado de la grave situación provocada por las inundaciones en la zona baja del municipio, especialmente en el entorno del parque natural de la Marjal de Pego-Oliva, donde varias personas permanecen en los tejados de sus viviendas a la espera de ser rescatadas por medios aéreos.
En declaraciones a À Punt Ràdio, Moll ha explicado que los accesos a la localidad están cortados y que los equipos de emergencia encuentran serias dificultades para llegar a las zonas afectadas.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Confinan La Safor y La Marina Alta
El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a los vecinos del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, especialmente de La Safor y La Marina Alta, que permanezcan en sus viviendas ante las intensas lluvias, que han dejado acumulaciones superiores a los 500 litros por metro cuadrado.
Las precipitaciones han provocado inundaciones, el desbordamiento del río Girona y de otros cauces, así como numerosas dificultades para acceder a las zonas afectadas. Según Valderrama, hay «muchas personas atrapadas» y algunos equipos de emergencia no pueden llegar a determinados puntos.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Illa pide máxima prudencia
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a la ciudadanía máxima precaución ante la previsión de fuertes lluvias en Cataluña. Lo ha hecho en un mensaje en X, donde ha instado a seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
Illa también ha trasladado su apoyo y solidaridad a la Comunitat Valenciana y las Illes Balears, afectadas igualmente por las intensas precipitaciones.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: El Gobierno balear mantiene la alerta roja
El Govern balear mantiene activadas las alertas de Protección Civil por el temporal y pide a la ciudadanía extremar las precauciones este lunes ante la persistencia del riesgo de lluvias fuertes y continuadas.
El director del centro de coordinación de Emergencias 112, Eduardo Parga, ha advertido de la incertidumbre sobre la evolución de la situación meteorológica: "Es un día con mucha incertidumbre".
El nivel de emergencia rojo continúa activo en Mallorca, Ibiza y Formentera, dentro de los planes autonómicos frente a fenómenos meteorológicos adversos e inundaciones. Por su parte, Menorca permanece en nivel amarillo, correspondiente a un grado de riesgo inferior.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Del Campo dice que se desplazarán hacia el norte
El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, explica que las precipitaciones más abundantes "ya han pasado", aunque apunta que "no hay que bajar la guardia".
Avanza que en las próximas "lentamente, las precipitaciones van a desplazarse al norte o al menos es lo que predice el modelo", lo que ayudará a que las precipitaciones del norte de Alicante vayan disminuyendo en intensidad y permitan trabajar a los servicios de emergencia.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: en Baleares se suspenden las clases y se activa a la UME
El Govern balear ha anunciado la suspensión de las clases este lunes en Ibiza, Formentera y Mallorca, ante la situación meteorológica y el riesgo de inundaciones.
El Ejecutivo autonómico ha pedido a las familias y a la comunidad educativa que sigan las comunicaciones de los centros a través de la plataforma Gestib y la información de los canales oficiales del Govern. Recuerdan además que, en caso de emergencia, se llame al 112.
Se ha activado el Plan Inunbal (Plan especial para hacer frente al riesgo de inundaciones) en situación operativa 2 en las Pitiusas y se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que traslada unidades del Tercer Batallón desde Valencia con rumbo a Ibiza y a Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias insulares, tras los efectos causados por la dana Adam.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: La alcaldesa de Oliva califica la situación de "caótica"
Una "situación caótica" es como define la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, la jornada de este lunes debido al temporal que azota parte del Mediterráneo.
Cuenta que durante toda la noche se han registrado "muchas llamadas" y, ahora mismo, "están articulando salidas para poder coger a las personas" que se encuentran atrapadas en los domicilios.
"Lo más importante es rescatar a las gentes de sus casas, que seguramente están subidos a los primeros pisos", destaca y añade que "intentaremos llegar a todos cuanto antes mejor".
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Nueva ES-Alert
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert a la población del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante las lluvias persistentes e intensas y el riesgo de inundaciones que se están viviendo en la jornada de este lunes.
La alerta recomienda permanecer confinados en las viviendas y evitar desplazamientos, debido a los desbordamientos y la acumulación de agua. Asimismo pide alejarse de ríos, barrancos, cauces, paseos marítimos y zonas costeras, así como bajar a los sótanos o garajes de los edificios.
Además, también piden evitar el uso de ascensores e insta que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112 y seguir las indicaciones oficiales publicadas en la web del servicio de emergencias y en la Red de Alerta Nacional.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Gente atrapada en Oliva
La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha relatado los momentos críticos que viven en la provincia a causa del temporal. Explica que muchas de las viviendas de la localidad se encuentran "junto a ríos y barrascos y no pueden salir".
La única forma de acceder es por aire, por lo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se está movilizando, "pero ni los propios camiones pueden llegar a ciertos puntos".
Y señala que "lo más importante es rescatar a la gente que estará en los tejados".
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: La situación en Oliva, "muy complicada"
La situación en Oliva es "muy complicada", según su alcaldesa que ha pedido la máxima precaución al vecindario y que no salga de casa. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la tormenta está siendo de una adversidad potencial muy alta o extrema en la Safor y norte de la Marina Alta; entre Pego, Real de Gandía, Villalonga y Barx se superan los 500 l/m² en las últimas 48 horas y puntualmente se superan los 600 l/m2.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: La UME sale de urgencia hacia Oliva
La UME ha salido de su base valenciana en Bétera para sumarse junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones en Oliva. La Generalitat Valenciana informa de que ha activado la situación 2 de emergencia y el CECOPI se encuentra reunido. En declaraciones a la cadena Ser, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, ha informado de que se ha desalojado ya a unas 2.000 personas que estaban en siete campings del término municipal y de que la zona baja de la localidad, en dirección a la playa, se encuentra inundada y se están realizando rescates.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: se rebaja la alerta a nivel naranja en Mallorca
La situación también es muy complicada en Baleares donde ha aviso rojo en Ibiza y Formentera. La Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado a nivel naranja la alerta de riesgo por lluvias intensas y persistentes en Mallorca durante la madrugada de este lunes y prevé que se reduzca a grado amarillo a partir del mediodía. La Aemet había establecido el nivel rojo en la tarde del domingo para el período entre la medianoche y las 6 horas del lunes, pero en torno a las 4 horas ha comunicado a través de sus redes sociales que el riesgo se ha reducido.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: las Universidades darán las clases online
En la Comunidad Valencia hoy las Universidades darán las clases online. En el caso de la Universitat de València, los campus de Ontinyent y Centro Internacional de Gandía se encontrarán en Nivel 3, alerta grave. En los campus de València y Burjassot-Paterna, el nivel de alerta será 2 hasta las 14.00 horas. Por su parte, la Universitat Politècnica de València (UPV) informa de que el campus de Gandia todas las clases se impartirán en línea.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Vuelve a sonar el ES-Alert
El ES-Alert volvió a sonar en Valencia y Alicante. El Centro de Coordinación de Emergencias ha enviado dos mensajes avisando a la población por las precipitaciones persistentes e intensas y las inundaciones. "Evite desplazamientos, no cruce zonas inundables. Aléjese de ríos, barrancos, lechos, paseos marítimos y zonas de costa. Busque lugares elevados o suba a plantas superiores, no baje a sótanos ni garajes ni haga uso de ascensores. Preste especial atención a personas vulnerables. En caso de emergencia, llame al 112".
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: ¿hasta cuándo se mantiene el riesgo?
La previsión de la AEMET indica que a partir del martes es probable que la inestabilidad vaya disminuyendo y quede restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: Por delante 24 horas todavía muy complicadas
En la provincia de Alicante se han atendido 286 incidencias; en la provincia de Valencia, 94 y 5 en la de Castellón. La previsión es que a partir de la mañana de este lunes se darán chubascos y tormentas fuertes en Andalucía y el litoral de la Comunidad Valenciana, y por la tarde, muy fuertes y persistentes en Cataluña.
Última hora de la DANA Adam en el Mediterráneo, en directo: alerta máxima en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante
Buenos días y bienvenidos a esta jornada de información en directo sobre las consecuencias del temporal por el paso de la DANA Adam en el Mediterráneo. La alerta es máxima en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante. El ES-alert ha vuelto a sonar. Las clases se han tenido que suspender de nuevo y todo esto cuando solo faltan 10 días para cumplirse el segundo aniversario de la peor pesadilla de la Comunidad Valenciana de los últimos años.
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