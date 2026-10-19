Última hora del temporal, en directo: la UME intenta acceder a Oliva para rescatar a los vecinos atrapados por la DANA Adam en el Mediterráneo

Alerta máxima en el Mediterráneo por el paso de la DANA Adam que ya ha dejado acumulados más de 400 litros por medio cuadrado en varios municipios y al menos dos fallecidos. Cuando solo faltan 10 días para cumplirse el segundo aniversario de la peor pesadilla que ha vivido en los últimos años la Comunidad Valenciana, el miedo al agua regresa.

El ES-Alert ha vuelto a sonar en las últimas horas y es que el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante están pasando unas horas complicadas, se sufre ahora lo peor de esta DANA y la alerta se mantiene en nivel rojo hasta las 10:00 horas de esta mañana. Las clases se han suspendido para este lunes. El aviso es naranja en el litoral norte e interior de Valencia.

Hasta esta madrugada en la provincia de Alicante se han atendido 286 incidencias; en la provincia de Valencia, 94 y 5 en la de Castellón. En Jávea algunas calles se han transformado en auténticos ríos y preocupa la posibilidad de que algunos barrancos y cauces se desborden. En Gandía se mantiene la vigilancia sobre el barranco de Beniopa, por ello, la policía local ha estado recorriendo los alrededores y avisando a la población del riesgo de inundaciones. Como medida preventiva, el consistorio ha habilitado el pabellón del Raval para atender a las personas que pudieran necesitar abandonar sus viviendas. Importante también evitar todo desplazamiento que no sea inevitable ya que por el momento la mayor parte de incidencias se han registrado por casos de atrapados en el coche.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, junto a otros dispositivos de emergencias, han procedido a desalojar el camping El Naranjal en el término municipal de Xàbia, en cuyo albergue se atienden ya a más de un centenar de personas.

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha destacado que la preocupación por las lluvias y tormentas se centra en estos momentos en las comarcas de la Safor y la Marina Alta, y ha señalado que aunque la tormenta se mueve paulatinamente, la previsión es "inestable" y puede volver a impactar en zonas "ya castigadas". En este sentido, ha pedido a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos, especialmente entre los litorales sur de Valencia y norte de Alicante.

La jornada también va a ser muy difícil en las Islas Baleares donde se han suspendido las clases para este lunes. El temporal está anegando calles y locales y unos 60 vuelos se han visto afectados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado a nivel naranja la alerta de riesgo por lluvias intensas y persistentes en Mallorca durante la madrugada de este lunes y prevé que se reduzca a grado amarillo a partir del mediodía.

Dos muertes por el temporal

En la localidad valenciana de Sagunto una mujer ha muerto mientras se bañaba. Los equipos de emergencia localizaron en el mar el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Cabrera de Mar a unos 6 kilómetros del punto en el que se le perdió la pista, según han informado fuentes de los Bombers de la Generalitat. La mujer fue arrastrada por el agua cuando caminaba junto a su marido y sus dos hijos en la zona del pabellón municipal de Cabrera, ubicado en las inmediaciones de la riera.

Previsión

La previsión es que a partir de la mañana de este lunes se darán chubascos y tormentas fuertes en Andalucía y el litoral de la Comunidad Valenciana, y por la tarde, muy fuertes y persistentes en Cataluña. A partir del martes es probable que la inestabilidad vaya disminuyendo y quede restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares.

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