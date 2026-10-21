El exconseller Lluís Puig regresa a Cataluña tras nueve años en el extranjero por el 'procès'

Tras levantar el Tribunal Supremo la orden de detención contra Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, los tres tienen vía libre para regresar a España sin ser detenidos. El primero en hacerlo ha sido el exconseller Lluís Puig, que ha regresado este miércoles a Cataluña después de nueve años viviendo en el extranjero. El Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía del 'procés', lo que ha permitido retirar la medida que pesaba sobre él.

Según ha confirmado EFE a fuentes cercanas, Puig tiene previsto participar esta tarde en un acto en Terrassa en Barcelona. Según ha anunciado en sus redes sociales será en los Cants de la Llibertat, una concentración que se celebra desde noviembre de 2017 frente al Ayuntamiento de la ciudad para pedir el regreso de los afectados por el proceso independentista catalán.

"Ha llegado el momento. Hoy voy a los Cants de la Llibertat de Terrassa, la tierrita donde nací y viví hasta hace nueve años. Y mañana al Parlament, del que me marché el 27 de octubre de 2017", ha escrito.

Fue conseller de Cultura durante el 1-O, y ahora, ha expresado su intención de tomar posesión de su escaño en el Parlament. Puig es el primero de los tres dirigentes de Junts que seguían fuera de España en regresar a Cataluña. Comín volverá este jueves a Madrid citado por la Junta Electoral Central para recoger su acta de eurodiputado.

De esta manera, a partir del jueves solo quedaría en el extranjero el expresidente Carles Puigdemont.