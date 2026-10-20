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Feijóo confirma negociaciones con Abascal para no ceder el Senado "al sanchismo": senadores por designación si no se presenta en algunas provincias

El lunes se cierra el plazo para presentar las listas que concurrirán a las urnas y Feijóo se muestra optimista ante las posibilidades de un acuerdo con Vox.

Feijóo y Abascal

Feijóo confirma negociaciones con Abascal para no ceder el Senado "al sanchismo": senadores por designación si no se presenta en algunas provincias | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Los partidos ya mueven ficha de cara a las elecciones generales del 29-N. Primero ha sido el momento de las coaliciones y después el turno de conformar listas y en este empeño, el PP comienza a pensar en la estrategia que le permita no ceder el Senado al bloque progresista.

Alberto Núñez Feijóo, confirmó negociaciones con Vox para que el Senado no caiga en las manos del "sanchismo". Según lo que ha explicado en una entrevista en la cadena COPE el PP ha propuesto a los de Santiago Abascal que Vox no se presente en algunas circunscripciones a cambio de recibir senadores por designación autonómica. Estas negociaciones entre Génova y Bambú estarían llevándose con "discreción".

El lunes se cierra el plazo para presentar las listas que concurrirán a las urnas y Feijóo se muestra optimista ante las posibilidades de un acuerdo, pero avisa: "Sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta del Senado". "Ellos saben hasta dónde podemos llegar, ellos saben que tenemos sentido de Estado. Por tanto, si es recíproco, si se sabe uno hasta dónde puede llegar en función de lo que tiene y se mantiene el sentido de Estado, es evidente que habrá que buscar alguna fórmula".

Del otro bando, el PSOE y otras formaciones de izquierdas también alcanzaron un acuerdo para concurrir juntos en las listas al Senado en 47 circunscripciones el próximo 29 de noviembre. "Los partidos de izquierda hemos alcanzado un acuerdo histórico", celebraban el viernes desde Ferraz. "A partir de ahora las fuerzas políticas participantes debemos ser consecuentes con este esfuerzo, tal y como hemos demostrado para llegar hasta aquí a través del diálogo y la responsabilidad", han dicho desde el espacio a la izquierda del PSOE.

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