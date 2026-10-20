Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La jueza Tardón pide más informes al Ejército sobre la entrada masiva
Sigue la última hora en directo de la crisis migratoria que vive Ceuta desde los pasados 30 y 31 de julio.
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La crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta cumple este martes 82 días desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Según los últimos datos actualizados por el Gobierno ceutí, todavía permanecen en la ciudad unos 15.000 migrantes que llegaron durante aquellos días, de los que alrededor de 3.300 son menores.
La situación también se refleja en el aumento de los incidentes. Según las mismas cifras, las llamadas por reyertas se han casi triplicado respecto al año pasado.
La jueza Tardón pide más informes
Mientras tanto, la investigación judicial sobre lo ocurrido durante la entrada masiva sigue avanzando. La jueza Tardón ha solicitado nuevos informes al Ejército para esclarecer los hechos y ha citado a tres consejeros del Gobierno ceutí y a tres policías.
Además, la magistrada ha pedido que se identifique al confidente marroquí que, supuestamente, habría proporcionado información a la Delegación del Gobierno sobre la entrada masiva del 30 de julio. La investigación trata de reconstruir lo sucedido durante aquellas jornadas y determinar qué información manejaban las autoridades antes de los acontecimientos.
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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Varias barriadas de Ceuta sufren las consecuencias de los desalojos de inmigrantes
Vecinos de barriadas como Los Rosales o Vicedo Martínez han denunciado la elevada presencia de inmigrantes que han escapado de los desalojos llevados a cabo este pasado domingo en Ceuta, en concreto en barriadas como Poblado Regulares o en el asentamiento del Tarajal.
Algunos de los interceptados se marcharon a Marruecos, pero hubo un número importante que se alejó del espacio en el que estaban antes de la llegada de la Policía Nacional, desplazándose el problema de un barrio a otro.
Los residentes en barrios como Vicedo Martínez, que llevan tiempo soportando esa presión derivada de la mayor presencia de marroquíes que entraron en Ceuta en la jornada del día 30, notan ahora que hay muchos mas, que se quedan en las calles y espacios públicos en donde se preparan, también, para dormir.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Las lluvias arrastran al mar heces, orina y basura acumuladas desde julio en los desagües de Benítez
Las fuertes lluvias registradas este lunes en Ceuta han provocado la salida al mar de heces, orina y numerosos residuos acumulados desde el pasado mes de julio en las aperturas de evacuación de aguas pluviales de Benítez.
Vecinos de esta zona y de sus alrededores han sido testigos de los vertidos que han desembocado en la playa, donde el agua ha arrastrado toallitas húmedas, latas, bolsas y botellas de plástico, entre otros desechos.
El origen de esta situación se encuentra en el uso que, según la información a la que ha tenido acceso 'El Faro de Ceuta' se ha dado durante estos meses a los caños y aperturas situados en Benítez.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Sanidad informa del primer caso de difteria diagnosticado a un ceutí
Las autoridades sanitarias han declarado este lunes el primer caso de difteria en un ceutí y el tercero en la ciudad autónoma en una semana, según ha informado el diario El Pueblo de Ceuta y han confirmado fuentes oficiales. Hace menos de siete días se confirmó la detección de esta enfermedad de declaración obligatoria en una mujer migrante que residía en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en un menor no acompañado que vivía en un centro de acogida de Ceuta.
El diagnóstico corresponde a un hombre de edad avanzada residente en la ciudad que presenta una infección cutánea y cuyo cultivo ha dado positivo para esta enfermedad, según han informado las fuentes consultadas. Desde el servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) han asegurado que el paciente no ha tenido contacto directo con personas migrantes.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La inteligencia en Ceuta calibró una entrada de hasta 20.000 migrantes
La jueza de la Audiencia Nacional acumula documentación, informes y declaraciones sobre las alertas previas que hubo los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta y que se calcula en torno a las 80.000 personas. Su objetivo es averiguar si se plasmó realmente la gravedad de la situación, si se avisó de la amenaza, si se expusieron datos contrastados sobre un posible asalto y hasta dónde llegó esa información.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha asegurado a la magistrada que hubo alertas previas claras sobre lo que iba a ocurrir y se transmitieron a quien correspondía para que a partir de ahí comenzaran las comunicaciones hacia arriba. Si es tal y como sostiene el servicio de inteligencia, entonces Tardón deberá concretar hasta dónde llegó esa información y porqué no se actuó ni se tomaron medidas para controlar la entrada.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El operativo policial se salda con 200 menores trasladados y 143 retornos a Marruecos
El operativo desarrollado por la Policía Nacional en Ceuta ha permitido la localización de 200 menores de edad que todavía permanecen en las calles así como el retorno voluntario a su país de 143 migrantes que estaban en Ceuta.
Los datos han sido aportados esta noche por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en su perfíl de "X", donde ha hecho alusión a la finalización de la "séptima operación" en Ceuta culminada, "esta vez en zonas urbanas".
El responsable del mando único ha precisado que los agentes han actuado desalojando espacios en la barriada de Poblado de Regulares, en la explanada del Tarajal, en las naves del Tarajal y en el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Torres insiste en que la entrada masiva de Ceuta fue "absolutamente imprevisible" e "imposible de contener"
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la entrada masiva de Ceuta fue "absolutamente imprevisible" y "una marea imposible de contener". "Quién iba a pensar que íbamos a tener más de 140 fallecidos".
Torres ha reconocido que Ceuta sufrió los días 30 y 31 de julio una "marea imposible de contener" y que no esperaban que llegaran "80.000 o 90.000 personas", pese a que días antes ya se había registrado un "importante" aumento de las entradas. "Eso era absolutamente imprevisible y absolutamente nadie advirtió de una cantidad de esa envergadura", ha afirmado.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Guardia Civil evita en Ceuta un pase de migrantes a la península en una embarcación
La Guardia Civil ha impedido este lunes el traslado de un grupo de migrantes a la península a bordo de una embarcación recreativa que fue abandonada en el litoral de Ceuta momentos antes de que llegaran los agentes.
La furgoneta, con matrícula alemana, abandonó rápidamente el lugar y dejó una embarcación recreativa en la costa de Calamocarro, de las que habitualmente trasladan migrantes a las costas de Cádiz.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La jueza Tardón cita a tres consejeros de Ceuta y pide identificar a un confidente de la Guardia Civil sobre la entrada masiva de migrantes
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado para el próximo 27 de octubre en calidad de testigos a tres consejeros del Gobierno de Ceuta y también a tres policías que estaban de guardia el día de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, con el fin de seguir avanzando en su investigación de lo ocurrido.
Igualmente, reclama nuevos informes al Ejército sobre la información que se tenía al respecto.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Ceuta eleva a 3.300 la cifra de menores tutelados tras las últimas acogidas
El Gobierno de Ceuta ha elevado este lunes a 3.300 los menores tutelados por la ciudad tras la entrada masiva de finales de julio, después de que la pasada semana la cantidad de niños acogidos fuera de 3.019 menores.
Según han informado a EFE fuente del Gobierno ceutí, la cifra se ha incrementado en estos días tras las operaciones policiales desarrolladas en la ciudad en distintos asentamientos donde había menores durmiendo en las calles.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: España no ha llevado la crisis de Ceuta a la unidad de inteligencia europea sobre amenazas híbridas
Ningún relato de un ataque encubierto, ni informe de inteligencia del CNI, Policía o Guardia Civil, ni dosier diplomático sobre los sucesos de Ceuta ha presentado el Gobierno a la unidad de análisis e inteligencia que evalúa para el Consejo Europeo las amenazas y ataques híbridos.
Transcurridos dos meses y 19 días del estallido de la crisis, no aparece aportación documental española sobre el caso reseñada en los órdenes del día de ese comité.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interceptan una embarcación con migrantes tras una persecución en aguas de Ceuta
La Guardia Civil de Ceuta ha interceptado este lunes una embarcación en la que viajaban dos migrantes, un hombre y una mujer después de una larga persecución por aguas de Ceuta que ha contado con el apoyo de un helicóptero del instituto armado.
Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, la intervención se produjo cuando los agentes del Servicio Marítimo observaron la presencia sospechosa de una embarcación recreativa dotada con un motor fuera borda.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Retiran más de 300 toneladas de residuos de los últimos asentamientos desalojados en Ceuta
Más de 300 toneladas de residuos han sido retiradas en las últimas horas de los asentamientos establecidos por migrantes que permanecían en la ciudad desde finales de julio y que estaban en distintas zonas.
Según ha informado el Gobierno ceutí, más de 200 operarios de la empresa municipal de limpieza, han tomado parte en la limpieza de los asentamientos que este domingo fueron desalojados por la Policía Nacional.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Vivas alerta del aumento de la inseguridad en Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha alertado del aumento de la inseguridad en la ciudad y ha señalado que las llamadas al 112 por agresiones, reyertas o allanamientos de morada han crecido un 184 % en los últimos 30 días. Además, ha apuntado que las incidencias en el puerto se han incrementado un 503 % y la delincuencia ha aumentado un 60 %, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Piden cuatro años de prisión para un migrante acusado de atacar a militares con espray pimienta
Un migrante marroquí solicitante de asilo se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por presuntamente agredir a dos militares españoles con violencia física y un espray de gas pimienta en Ceuta. La Fiscalía solicita también su expulsión a Marruecos y la prohibición de entrar en España durante diez años.
El acusado, que llegó a la ciudad durante la entrada masiva de finales de julio, sostiene que fueron los militares quienes le agredieron. Además, asegura que no pudo denunciar los hechos durante la instrucción porque, según su abogado, la intérprete que le asistió no trasladó su versión. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El hospital de Ceuta remite al juez una veintena de partes de lesiones de inmigrantes que dicen haber sido agredidos por militares
El hospital público de Ceuta ha remitido a la Justicia una veintena de partes médicos de migrantes que aseguran haber sido agredidos por militares. Los informes recogen sus identidades y las lesiones que presentan y podrían resultar clave para avanzar en la investigación judicial.
Hasta ahora, las denuncias difundidas se apoyaban principalmente en testimonios, vídeos y audios, sin identificar a las víctimas. Esta documentación médica podría facilitar la comprobación de los hechos, aunque todavía queda por identificar a los militares que presuntamente participaron en las agresiones.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Mónica García denuncia agresiones de militares a inmigrantes en Ceuta
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha denunciado en X que una veintena de migrantes asegura haber sufrido agresiones por parte de militares en Ceuta. En su mensaje, ha reconocido la labor del personal sanitario que atendió a los afectados y documentó sus lesiones para facilitar la investigación judicial.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Vivas reclama el retorno a Marruecos de 3.300 menores
Juan Jesús Vivas reclama al Gobierno central medios para acelerar el retorno a Marruecos de los menores migrantes acogidos en Ceuta y advierte de que la situación es "insostenible". El presidente ceutí cifra en unos 3.300 los menores registrados y asegura que solo se han tramitado 160 expedientes.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La jueza Tardón pide más informes al Ejército sobre Ceuta y cita a tres consejeros del Gobierno ceutí y a tres policías
La jueza María Tardón amplía la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta y reclama al Ejército todos los informes de inteligencia y seguridad de la Comandancia entre el 15 de julio y el 7 de agosto. Además, ha citado a tres consejeros del Gobierno ceutí el 27 de octubre y a tres agentes de la Policía Nacional al día siguiente para esclarecer lo ocurrido en la frontera.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Buenos días, comenzamos la cobertura
Sigue en directo las últimas noticias sobre la situación en la ciudad autónoma de Ceuta, que hoy cumple 82 días.
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