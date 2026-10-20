Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La jueza Tardón pide más informes al Ejército sobre la entrada masiva

La crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta cumple este martes 82 días desde la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Según los últimos datos actualizados por el Gobierno ceutí, todavía permanecen en la ciudad unos 15.000 migrantes que llegaron durante aquellos días, de los que alrededor de 3.300 son menores.

La situación también se refleja en el aumento de los incidentes. Según las mismas cifras, las llamadas por reyertas se han casi triplicado respecto al año pasado.

La jueza Tardón pide más informes

Mientras tanto, la investigación judicial sobre lo ocurrido durante la entrada masiva sigue avanzando. La jueza Tardón ha solicitado nuevos informes al Ejército para esclarecer los hechos y ha citado a tres consejeros del Gobierno ceutí y a tres policías.

Además, la magistrada ha pedido que se identifique al confidente marroquí que, supuestamente, habría proporcionado información a la Delegación del Gobierno sobre la entrada masiva del 30 de julio. La investigación trata de reconstruir lo sucedido durante aquellas jornadas y determinar qué información manejaban las autoridades antes de los acontecimientos.

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