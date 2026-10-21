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Desencuentro entre el Tribunal Constitucional y el Supremo: Conde-Pumpido responde a las críticas de Marchena pidiendo "respeto" a la "jurisdicción constitucional"

"El respeto a la jurisdicción constitucional y ordinaria es fundamental, de lo contrario no se podría garantizar la independencia judicial" ha dicho Conde-Pumpido al Supremo.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido

Desencuentro entre el Constitucional y el Supremo: Conde-Pumpido responde a las críticas de Marchena pidiendo "respeto" a la "jurisdicción constitucional" | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Discrepancias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Justo después de que el Supremo le reprochase la "injerencia" e "innecesaria grandilocuencia" en el aval a la malversación del 'procés' y cuando hoy se prevé que la corte de garantías se pronuncie sobre la ley de nietos el presidente del Constitucional, Conde-Pumpido ha pedido "respeto" a la "jurisdicción constitucional" y "ordinaria".

"El respeto a la jurisdicción constitucional y ordinaria es fundamental, de lo contrario no se podría garantizar la independencia judicial" ha dicho en un acto por la la fiesta institucional del Consejo General de Procuradores de España (CGPE).

Este rifirrafe se hace evidente después de que el Supremo, en la resolución en la que ha aplicado la amnistía a dirigentes independentistas catalanes ha criticado la "innecesaria grandilocuencia" del Constitucional. Manuel Marchena asegura que la resolución del Constitucional constituye "una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica".

Conde-Pumpido ha hecho estas declaraciones en un acto en el que también estaba el presidente de la Audiencia Nacional Juan Manuel Fernández que ha reivindicado el papel de esta sala en la "recuperación de la vida en democracia" tras la dictadura y ha defendido la necesidad de contar con un "poder judicial independiente y responsable".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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