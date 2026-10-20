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ALERTA SANITARIA

Sanidad declara un tercer caso de difteria en Ceuta en una semana, el primero en un vecino ceutí

El paciente tiene una infección cutánea, permanece aislado en su domicilio y recibe tratamiento antibiótico. Sanidad ha activado el protocolo de seguimiento de sus contactos.

Sanidad declara el tercer caso de difteria en Ceuta en una semana

Sanidad declara un tercer caso de difteria en Ceuta en una semana, el primero en un vecino ceutí | EUROPAPRESS

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Javier Lliso
Publicado:

Tratamiento en casa y vigilancia sanitaria

El paciente se encuentra en su domicilio, donde sigue un tratamiento con antibióticos. Los servicios de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta han activado las medidas de aislamiento y el estudio de sus contactos para prevenir posibles contagios.

El diagnóstico se ha confirmado mediante el análisis de una muestra tomada de una herida en la piel. Según la información difundida por los servicios sanitarios, si no aparecen síntomas respiratorios, la infección cutánea puede evolucionar favorablemente con el tratamiento antibiótico.

Tres positivos en una semana

Los otros dos casos se detectaron en una mujer alojada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y en un menor que vivía en un recurso de acogida gestionado por SAMU. En ambos episodios también se pusieron en marcha medidas de vigilancia y seguimiento epidemiológico.

Por el momento, no se ha establecido una relación epidemiológica entre los casos. Los análisis de las muestras permitirán conocer mejor las características de la bacteria y determinar si es necesario adoptar medidas adicionales.

Qué es la difteria

La difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Puede afectar a las vías respiratorias y, en determinadas circunstancias, provocar complicaciones graves. También puede presentarse en forma cutánea, a través de lesiones en la piel.

La vacunación es la principal medida de prevención frente a esta enfermedad. La evolución de los pacientes y los resultados de los estudios microbiológicos serán claves para orientar las actuaciones sanitarias en Ceuta.

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