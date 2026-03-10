Así es "Sidosa", el documental de Eduardo Casanova que pretende destigmatizar el VIH

Durante años, Eduardo Casanova mantuvo en privado una parte de su vida que nunca había hecho pública. Frente a las cámaras, su trayectoria artística continuó mientras ocultaba una enfermedad que solo conocían su entorno familiar y los médicos que le atendían. Ahora ha decidido contarlo.

El cineasta y actor ha revelado que vive con VIH en "Sidosa", un documental de Atresmedia en el que comparte su experiencia personal tras casi dos décadas en silencio. La producción está impulsada por Jordi Évole y se plantea como un ejercicio de reflexión sobre la realidad de quienes conviven con el virus.

Casanova explica que el cine era la única manera de abordar una historia que llevaba años guardando. "Para mí la única forma de hacerlo era con mi lenguaje: el cine", afirma en el documental.

Una palabra convertida en reivindicación

El título elegido para el proyecto no es casual. "Sidosa" recoge un término que el propio Casanova ha escuchado durante años como insulto. En el documental decide resignificarlo.

"Yo quiero apropiarme de sidosa", afirma el cineasta. Y añade: "Es algo inteligente y sobre todo que te protege porque cuando te insultan ya no te hacen daño".

La obra busca desmontar estigmas y abordar el VIH desde una perspectiva que combina testimonio personal, humor y divulgación. El objetivo es ofrecer información y contribuir a reducir el miedo y el desconocimiento que todavía rodean a la enfermedad.

Jordi Évole, productor del documental, subraya la importancia del relato personal del director: "Nadie como Edu que ha sabido lo que es estar escondido durante 17 años".

Del silencio a la visibilidad

Eduardo Casanova supo que tenía VIH cuando tenía 17 años, en 2008. En ese momento su popularidad crecía tras su participación en la serie "Aída", lo que hizo que optara por mantener su diagnóstico en privado.

Durante años, esa información quedó limitada a su entorno familiar y al equipo médico que lo trataba. Su cine, sin embargo, reflejaba parte de esa experiencia y de la frustración que acompañó ese proceso.

Según explica Évole, el documental también pretende tener una dimensión pedagógica. "Van a ver a Eduardo volcado en querer explicar lo que le ha pasado haciendo pedagogía".

