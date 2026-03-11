Efemérides de hoy 11 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 11 de marzo?

El 11 de marzo de 2006, muere de un infarto el expresidente de Serbia y Yugoslavia, Slobodan Milosevic. El antiguo líder serbio es encontrado muerto en su celda de la prisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya, en Países Bajos. Milosevic estaba siendo juzgado, desde 2002, por su implicación en los distintos conflictos de los Balcanes que asolaron la región en la década de los 90. El TPI le acusaba de haber cometido crímenes contra la humanidad, siendo así el primer jefe de un estado en ser juzgado por el organismo internacional.

Sus familiares rechazaron en primera instancia la versión oficial, aseguraban que Milosevic había sido envenado. Marko Milosevic, hijo del exdirigente, llegó a declarar a la prensa que “él no murió, lo mataron”, insinuando que el paro cardíaco fue provocado por unos medicamentos no prescritos. La polémica, ya ineludible, generó el rumor de un posible asesinato, a pesar de que el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) negara tener algún tipo de responsabilidad en la muerte. Tras varias comprobaciones, en las que colaboraron patólogos neerlandeses y serbios, determinaron que el suceso fue, como se dijo en primer lugar, una muerte natural.

Un 11 de marzo, pero de 2023, Li Qiang es nombrado nuevo primer ministro de China. Considerado como el número dos del Partido Comunista Chino (PCCh), su reputación como secretario general del PCCh de Shanghái durante los años de pandemia y su estrecha relación con Xi Jinping, quien le propuso como candidato, impulsan su elección. Esta fecha también significó el fin de la carrera política de Li Keqiang, anterior primer ministro chino, quien se mostró crítico con la situación de desigualdad por la que estaba pasando China. Sus posturas provocaron que llegara a ser considerado como un posible rival político para Xi Jinping, algo que no acabaría sucediendo, sobre todo después de que le adelantaran la jubilación. Li Keqiang moriría de un infarto siete meses después de que Li Qiang le sucediera en el cargo.

¿Qué pasó el 11 de marzo?

1526.- El rey Carlos I de España y V de Alemania contrae matrimonio con Isabel de Portugal, en los Reales Alcázares de Sevilla.

1704.- Sale a la venta The Daily Courant, el primer diario en circulación en el Reino Unido.

1851.- Verdi estrena la ópera 'Rigoletto', en La Fenice de Venecia.

1919.- Alfonso XIII firma el real decreto por el que se crea el seguro obligatorio de vejez. Retiro obrero para los asalariados con edades entre 16 y 65 años y una pensión inicial de 1 peseta diaria.

1975.- Fracasa un golpe de estado en Portugal, encabezado por el general portugués Antonio Spínola que salió del país para refugiarse en Brasil.

1994.- Ordenadas las primeras 32 sacerdotisas de la Iglesia Anglicana.

1998.- La compañía surcoreana SaeHan Information Systems presenta el primer reproductor de música en MP3 de la historia, el Eiger MPMan F10.

2001.- El gobierno talibán de Afganistán comunica a la ONU que ha completado la destrucción de los budas gigantes de Bamiyán.

2006.- La socialista, Michelle Bachelet, investida como primera mujer en alcanzar la jefatura de Estado en Chile.

2009.- Francia anuncia su regreso a la estructura militar de la OTAN, 43 años después de que el general De Gaulle decidiese su salida.

2020.- La OMS declara como pandemia la covid-19, que infectó y mató a millones de personas en todo el mundo.

¿Quién nació el 11 de marzo?

1867.- Antonio Álvarez Alonso, compositor y pianista español.

1887.- Raoul Walsh, director de cine estadounidense.

1912.- Xavier Montsalvatge, compositor español.

1922.- José Luis López Vázquez, actor español.

1931.- Rupert Murdoch, empresario y editor estadounidense nacido en Australia.

1940.- Alberto Cortez, cantante argentino.

1955.- Nina Hagen, cantante alemana.

¿Quién murió el 11 de marzo?

1857.- Manuel José Quintana, poeta español.

1950.- Heinrich Mann, escritor alemán.

1992.- Richard Brooks, escritor y cineasta estadounidense.

2000.- Kazimierz Brandys, escritor polaco.

2002.- James Tobin, economista estadounidense, Nóbel de Economía en 1981.

2019.- Martín Chirino, escultor español.

2023.- Ignacio López Tarso, actor mexicano.

¿Qué se celebra el 11 de marzo?

Hoy, 11 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Siesta.

Horóscopo del 11 de marzo

Los nacidos el 11 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 11 de marzo

Hoy, 11 de marzo, se celebran los santos Oengo Cúldeo, Cándido, Constantino, Eutimio y Ramiro.