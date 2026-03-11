Aparece el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

El cadáver de un hombre de entre 40 y 50 años de edad fue hallado este martes flotando en un lago de la Casa de Campo de Madrid.

Varios testigos que paseaban por la zona alertaron a las autoridades al ver el cuerpo sin vida del hombre flotando sobre el agua. Fue entonces cuando varios agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar del hallazgo.

Poco después se confirmaba el fallecimiento del hombre a la altura del paseo de María Teresa.

Ropa deportiva y sin signos de violencia

Aunque aún no se han determinado los motivos de su muerte, las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría sufrido algún problema de salud mientras practicaba deporte, ya que vestía ropa deportiva y no presentaba signos de violencia.

El hallazgo provocó una gran conmoción entre los testigos que lo vieron flotando sobre el lago. La investigación ya se encuentra en marcha con el objetivo de esclarecer las causas que rodean a este fallecimiento.