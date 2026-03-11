Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Macabro hallazgo

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

No presenta signos violencia y vestía ropa deportiva, por lo que se cree que pudo sufrir algún problema de salud mientras practicaba deporte.

Lago de la Casa de Campo de Madrid

Lago de la Casa de Campo de MadridYacki Torres

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El cadáver de un hombre de entre 40 y 50 años de edad fue hallado este martes flotando en un lago de la Casa de Campo de Madrid.

Varios testigos que paseaban por la zona alertaron a las autoridades al ver el cuerpo sin vida del hombre flotando sobre el agua. Fue entonces cuando varios agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar del hallazgo.

Poco después se confirmaba el fallecimiento del hombre a la altura del paseo de María Teresa.

Ropa deportiva y sin signos de violencia

Aunque aún no se han determinado los motivos de su muerte, las primeras hipótesis apuntan a que el hombre habría sufrido algún problema de salud mientras practicaba deporte, ya que vestía ropa deportiva y no presentaba signos de violencia.

El hallazgo provocó una gran conmoción entre los testigos que lo vieron flotando sobre el lago. La investigación ya se encuentra en marcha con el objetivo de esclarecer las causas que rodean a este fallecimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas se acogen a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario

Desaparecida Badajoz: Francisca Cadenas

Publicidad

Sociedad

Lago de la Casa de Campo de Madrid

Aparece el cadáver de un hombre flotando en el lago de la Casa de Campo de Madrid

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Hospital Virgen de la Luz, donde están ingresados.

De quitarle un cálculo biliar a morir tras inyectarle una sustancia a la que era alérgico: la denuncia de una familia en Cuenca

Desaparecida Badajoz: Francisca Cadenas
CASO FRANCISCA CADENAS

Los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas se acogen a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario

Incendio en Miranda de Ebro
Incendio

Un detenido tras un incendio provocado que deja tres muertos y cuatro personas heridas en un edificio en Miranda de Ebro

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz
Accidente tren Adamuz

La CIAF sobre el accidente de tren en Adamuz: Entre el descarrilamiento del Iryo y el choque con el Alvia pasaron 15 segundos

La CIAF avanza algunos de los hechos revelados por las cajas negras de los trenes implicados en el accidente de Adamuz.

Fallece Slbodan Milosevic
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 11 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 11 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Eduardo Casanova

Así es 'Sidosa', el documental de Eduardo Casanova que pretende desestigmatizar el VIH

Un rape de 40 kilos causa sensación en la localidad de Bermeo

Un rape de 40 kilos sorprende en Bermeo y se convierte en protagonista de un asador popular

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

Publicidad