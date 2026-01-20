Julio, el héroe de 16 años que corrió para salvar vidas tras el accidente en Adamuz: "Eran imágenes desgarradoras"

En mitad de la tragedia en Adamuz, ha habido una historia que ha emocionado a todo el mundo. Julio se ha convertido en todo un ejemplo de heroicidad y de cómo un pueblo puede socorrer a los heridos que se encontraban en los vagones afectados.

El joven de 16 años volvía de pescar con su madre Elisa y su amigo José cuando empezaron a llegar los equipos de emergencia. "Cuando estábamos llegando a nuestro pueblo, a casa nos encontramos como una persecución" ha relatado el joven.

Extrañados, se dispusieron a seguir al convoy de emergencias. Siguiendo su trayecto llegaron al lugar del accidente ferroviario. Julio ha relatado que lo primero que vieron "fue a la gente muy alterada y sin saber a dónde tirar".

Fue entonces cuando el joven hizo el trayecto de un tren a otro.. Todo ello, con un suelo embarrado a la par que traicionero. "Yo no me paré ni a pensar si estaba cansado, nada, solo quería ayudar", ha señalado.

El adolescente vio morir a mucha gente y cargó con personas heridas en volandas. Al recordar el incidente, asegura que se le vienen "imágenes a la cabeza bastante desgarradoras, bastante impactantes, lo intento llevar como puedo".

También apuntó números de teléfono, con lo que pudo contactar con familiares para que "no se pusieran más nerviosos".

Durante su intervención en Antena 3 Noticias 1 de la mano de Sandra Golpe detalló que recuerda cómo le dio sus zapatillas a una chica que no podía andar. También despertó a un chico de 21 años de los afectados que le decía "despiértame, estoy en un sueño, ¿verdad?". "De primeras éramos muy pocos (…) e hicimos todo lo posible", ha expresado.

La conversación entre los Reyes y Julio

Ha sido sobre las 12.30 cuando don Felipe y doña Letizia han llegado al puesto de mando de Adamuz, acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Allí, saludaron a los responsables de los cuerpos e instituciones de las labores de rescate.

Los monarcas conversaron con Julio. El joven ha relatado que los Reyes han sido "amables","bastante comprensivos" y capaces de situarse en su lugar, según recoge El Mundo."Me dijeron que la juventud de España tenía que basarse en esta clase de actos solidarios", ha añadido.

Un gesto que evidencia el orgullo de un pueblo ante el incidente. "Es muy intensivo como le digo yo, todo lo que hace lo hace bien. Es muy bueno" dice su abuela Marina sobre su nieto, según informa dicho medio.

