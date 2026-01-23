Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El tren de Rodalies de Gelida solo tuvo 5 segundos para frenar antes de chocar contra el muro caído

Así lo detalla un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes.

Imagen del Rodalies accidentado en Gelida, Barcelona

Luis Alcantud
Publicado:

El tren de Rodalies que chocó contra un muro de contención que se desplomó sobre la vía la noche del pasado martes en Gelida (Barcelona), provocando la muerte de un maquinista en prácticas y 37 heridos, solo tuvo cinco segundos para frenar antes de impactar contra el hormigón. Así se ha conocido después de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes, haya publicado un primer informe del accidente tras el análisis de la caja negra del tren.

El informe señala que el tren "dispuso de muy poco tiempo y distancia para frenar, unos cinco segundos desde el inicio de la frenada a la colisión, recorriendo alrededor de 50 metros". Sin embargo, los datos deberán ser analizados en detalle para confirmar esta hipótesis y contrastados con los registros del Puesto de Mando, que se van a solicitar a Adif, apunta la Comisión.

Todo ocurrió a las 21:23 horas del martes 20 de enero, cuando un tren de la línea R4 de Rodalies que circulaba en doble composición a unos 60 kilómetros por hora colisionó con un muro de hormigón que se desprendió sobre la vía. El segmento de muro consistía en un elemento prefabricado que formaba parte de la aleta de una pérgola por la que pasa, sobre la vía, la autopista AP-7, que se encuentra cortada al tráfico en este punto por motivos de seguridad.

El Rodalies colisionó contra el segmento de muro, que en ese momento estaba inclinado aproximadamente 45 grados, invadiendo el gálibo de paso, de tal manera que el segmento de muro se incrustó en la cabina del tren. El accidente se produjo en un tramo recto, pero las condiciones de visibilidad eran de noche con lluvia intensa. Como resultado de la colisión resultó fallecido un maquinista en prácticas que iba en la cabina del tren y resultaron heridas otras 37 personas, cinco de ellas de gravedad, entre ellas el maquinista del tren y otros dos conductores en formación.

