Rodalies seguirá parada todo el domingo: el Govern prioriza la seguridad tras años de falta de inversión

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, comunicó este sábado que el servicio de Rodalies de Catalunya seguirá suspendido durante todo el domingo. Lo anunció al término de la reunión de seguimiento celebrada en la sede del Departament, donde explicó que mantener la red completamente parada facilita avanzar con mayor rapidez en las tareas necesarias y que el paso del tiempo juega a favor de la seguridad del sistema.

Paneque lamentó el estado de la infraestructura, que arrastra, según señaló, años de falta de inversión y de mantenimiento adecuado. También aludió a los efectos del temporal asociado a la borrasca Ingrid, que ha provocado desprendimientos en distintos puntos de la red ferroviaria, una circunstancia que, en sus palabras, dificulta aún más los trabajos en un contexto marcado por la crisis climática.

Preguntada por la previsión del servicio de cara al lunes, la consellera evitó concretar y se centró en detallar la labor que se está llevando a cabo sobre el terreno. Aseguró que los equipos trabajan con máxima urgencia para acelerar las actuaciones y precisó que actualmente hay doce brigadas desplegadas en puntos críticos del territorio, con avances en distintos niveles. Indicó que las tareas continuarán durante la noche y a lo largo del domingo, y que será entonces cuando se actualizará la información para que la ciudadanía pueda planificar sus desplazamientos.

Respecto a las alternativas de movilidad, Paneque explicó que el Govern ha reforzado las líneas habituales de autobuses interurbanos y ha añadido más vehículos para dar respuesta a los usuarios que no pueden utilizar Rodalies. Según detalló, el sistema ferroviario alternativo está absorbiendo alrededor del 30% de la demanda, mientras que los servicios interurbanos alcanzan una capacidad de absorción del 53%. Subrayó además que la oferta de transporte complementario se ha ampliado desde el primer momento para paliar el déficit de movilidad derivado de la interrupción del servicio ferroviario de Renfe.

La consellera realizó estas declaraciones tras presidir la tercera reunión de seguimiento del estado de Rodalies celebrada este sábado, en la que también participaron el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, y el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que en esta ocasión asistió de forma presencial tras haber intervenido anteriormente por vía telemática. El encuentro comenzó pasadas las seis de la tarde y contó asimismo con la presencia de representantes de Adif, Renfe, los Mossos d’Esquadra y Trànsit, entre otros organismos.

Puente defiende la gestión tras el descarrilamiento mientras avanza la investigación en Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf) hizo públicos este viernes los primeros resultados de su análisis sobre el descarrilamiento de un tren de Iryo. Según la información difundida, la rotura del carril podría haberse producido con anterioridad al paso del convoy accidentado. Tras conocerse estos datos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, convocó una comparecencia ese mismo día para informar sobre los avances más recientes en la investigación del siniestro.

Durante su intervención, Puente afirmó que el tramo de vía situado en Adamuz había sido sometido a un nivel de revisión superior al habitual y aseguró que se considera en condiciones de continuar al frente del ministerio. Desde el departamento de Transportes se destacó que la rapidez con la que se ha elaborado el informe inicial aporta un cierto grado de tranquilidad, al haberse presentado conclusiones técnicas preliminares en apenas cuatro días. El ministro subrayó que, aunque no se trata de resultados definitivos, estos permiten orientar las hipótesis que actualmente manejan los especialistas, las cuales deberán ser confirmadas mediante nuevas comprobaciones.

Por otro lado, Renfe confirmó este sábado que tuvo constancia del accidente del tren Alvia 2384 de forma prácticamente inmediata. Según explicó la compañía en un comunicado, la primera llamada de aviso se registró a las 19:46:24, en la que se alertaba de un accidente grave y se mencionaba un fuerte golpe en la cabeza. La segunda comunicación se produjo a las 19:48:05, realizada por la interventora, quien insistió en la gravedad de lo ocurrido. Posteriormente, a las 19:50:46, la misma trabajadora informó de la existencia de más personas heridas.

En cuanto al estado de los afectados, la Junta de Andalucía difundió este sábado un nuevo balance sanitario. De acuerdo con los datos facilitados, 22 personas continúan ingresadas en distintos centros hospitalarios de la comunidad, entre ellas 21 adultos y un menor, con cinco pacientes en unidades de cuidados intensivos. El Servicio Andaluz de Salud ha informado de que, seis días después del accidente, el número total de altas médicas asciende ya a 104.

