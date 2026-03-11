Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Noticias de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 11 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Pedro Sánchez muestra su distanciamiento con la postura de Ursula Von der Leyen en la guerra de Irán y reconoce que "el mundo está cambiando", pero indica "los valores y los principios de la UE no deberían cambiar".

Parte de guerra

Se cumplen ya 12 días de guerra y las últimas horas están siendo de las más duras de la ofensiva. Las sirenas han sonado durante horas en Israel. Irán ha llevado a cabo el mayor ataque aéreo con bombas de racimo. Netanyahu ha llamado por primera vez a la población iraní a rebelarse contra el régimen de los ayatolás.

El foco del conflicto se traslada al Estrecho de Ormuz

El foco del conflicto se traslada al Estrecho de Ormuz. Estados Unidos se plantea escoltar petroleros después de que su inteligencia haya detectado que Irán podría estar colocando minas en la zona. Trump ha vuelto a insistir en que ha destruido, sólo en un día, 16 barcos iraníes.

Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores de la UE no deberían cambiar"

Pedro Sánchez ha evitado dar demasiados detalles sobre las medidas que estudia el Ejecutivo para paliar las consecuencias económicas de la guerra.

Incendio en un autobús en Suiza con 6 muertos

Al menos 6 personas han muerto en el incendio de un autobús en Suiza. Las llamas han devorado este autobús. Las primeras investigaciones apuntan a que pudo ser provocada por un pasajero. Varios testigos aseguran que vieron a un hombre rociarse con gasolina y después se prendió fuego.

Entre el descarrilamiento del Iryo y el choque del Alvia pasaron 15 segundos

Pasaron solo 15 segundos. Ese es el tiempo entre el primer "síntoma de descarrilamiento" del tren Iryo y la colisión con el Alvia. Esto es lo que revelan las cajas negras del accidente de Adamuz. La CIAF, la comisión de investigación, mantiene que la investigación no ha terminado y sigue revisando las grabaciones.

Trágico incendio en un edificio en Miranda del Ebro

Al menos tres personas han muerto y cuatro han resultado heridas en un incendio declarado en un edificio de Miranda de Ebro.

Las exmonjas de Belorado desalojarán el convento de forma "secreta y reservada": "Que vienen a por nosotras"

Hospital Virgen de la Luz, donde están ingresados.

De quitarle un cálculo biliar a morir tras inyectarle una sustancia a la que era alérgico: la denuncia de una familia en Cuenca

Desaparecida Badajoz: Francisca Cadenas

Los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas se acogen a su derecho a no declarar hasta que se levante el secreto de sumario

Incendio en Miranda de Ebro
Tres muertos y cuatro personas heridas en un incendio en un edificio en Miranda de Ebro

Zona en la que tuvo lugar el accidente de tren en Adamuz
La CIAF sobre el accidente de tren en Adamuz: Entre el descarrilamiento del Iryo y el choque con el Alvia pasaron 15 segundos

Fallece Slbodan Milosevic
Efemérides

Efemérides de hoy 11 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 11 de marzo?

Consulta las efemérides de hoy 11 de marzo de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Eduardo Casanova
VIH

Así es "Sidosa", el documental de Eduardo Casanova que pretende destigmatizar el VIH

El cineasta rompe años de silencio en una producción impulsada por Jordi Évole para visibilizar la realidad de las personas con VIH.

Un rape de 40 kilos causa sensación en la localidad de Bermeo

Un rape de 40 kilos sorprende en Bermeo y se convierte en protagonista de un asador popular

Operación contra el tráfico ilegal de angulas en Gipuzkoa

Golpe al tráfico ilegal de angulas en País Vasco: 27 kilos intervenidos en Aginaga

Las monjas de Belorado: "Que vienen a por nosotras"

Las exmonjas de Belorado desalojarán el convento de forma "secreta y reservada": "Que vienen a por nosotras"

