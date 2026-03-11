Noticias de hoy, miércoles 11 de marzo de 2026

Pedro Sánchez muestra su distanciamiento con la postura de Ursula Von der Leyen en la guerra de Irán y reconoce que "el mundo está cambiando", pero indica "los valores y los principios de la UE no deberían cambiar".

Parte de guerra

Se cumplen ya 12 días de guerra y las últimas horas están siendo de las más duras de la ofensiva. Las sirenas han sonado durante horas en Israel. Irán ha llevado a cabo el mayor ataque aéreo con bombas de racimo. Netanyahu ha llamado por primera vez a la población iraní a rebelarse contra el régimen de los ayatolás.

El foco del conflicto se traslada al Estrecho de Ormuz

El foco del conflicto se traslada al Estrecho de Ormuz. Estados Unidos se plantea escoltar petroleros después de que su inteligencia haya detectado que Irán podría estar colocando minas en la zona. Trump ha vuelto a insistir en que ha destruido, sólo en un día, 16 barcos iraníes.

Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores de la UE no deberían cambiar"

Pedro Sánchez ha evitado dar demasiados detalles sobre las medidas que estudia el Ejecutivo para paliar las consecuencias económicas de la guerra.

Incendio en un autobús en Suiza con 6 muertos

Al menos 6 personas han muerto en el incendio de un autobús en Suiza. Las llamas han devorado este autobús. Las primeras investigaciones apuntan a que pudo ser provocada por un pasajero. Varios testigos aseguran que vieron a un hombre rociarse con gasolina y después se prendió fuego.

Entre el descarrilamiento del Iryo y el choque del Alvia pasaron 15 segundos

Pasaron solo 15 segundos. Ese es el tiempo entre el primer "síntoma de descarrilamiento" del tren Iryo y la colisión con el Alvia. Esto es lo que revelan las cajas negras del accidente de Adamuz. La CIAF, la comisión de investigación, mantiene que la investigación no ha terminado y sigue revisando las grabaciones.

Trágico incendio en un edificio en Miranda del Ebro

Al menos tres personas han muerto y cuatro han resultado heridas en un incendio declarado en un edificio de Miranda de Ebro.