Accidente de tráfico mortal en Culleredo

Huían de la policía tras saltarse un control de alcoholemia. Los coches quedaron destrozados tras el brutal impacto, un golpe frontal que acabó con la vida de una chica de 24 años.

EL conductor de uno de los coches, un chico de 27 años que está en estado grave, invadió el carril contrario. De frente, mientras huía, se encontró con un taxista, que sufre heridas leves.

En el asfalto no hay marcas de frenado, la curva es muy cerrada y sin visibilidad, por lo que no les dió tiempo a reaccionar.

Los vecinos no se extrañan del suceso, ya que según dicen, a pesar de la peligrosidad de la curva, no se suelen respetar los límites de velocidad.

Hasta el lugar se desplazarón dispositivos de bomberos, Policía Local, Guardia Civil y una ambulancia que trasladó al conductor al hospital. Por la vida de la chica nada se pudo hacer ya que falleció en el acto.