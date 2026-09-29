Efemérides de hoy 29 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 29 de septiembre?

El 29 de septiembre de 2020, la Audiencia Nacional absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre los que se encuentra el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Según la sentencia de 400 páginas, no queda demostrado ninguno de los delitos. Las autoridades financieras supervisoras (el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, entre otros) dieron el visto bueno a la decisión de la entidad bancaria. Este hecho sirvió como eje central del tribunal, no encontrando pruebas concluyentes que demostraran la intención de un delito de estafa a los inversores; el folleto de salida a bolsa contenía información veraz y completa.

Rodrigo Rato, presidente de Bankia por aquel entonces, se encontraba en prisión por otro caso paralelo: las tarjetas Black.

Un 29 de septiembre, pero de 2013, la cadena AMC emite el último episodio de Breaking Bad: “Felina”. El título del capítulo homenajea a la mujer de la balada country “El Paso”, de Marty Robbins, canción que Walter White reproduce en el casete de su coche durante los primeros minutos del metraje; asimismo, la palabra “Felina” funciona como un anagrama de “Finale”, marcando el desenlace del viaje del protagonista. El cierre de la serie congregó a una audiencia histórica de 10,3 millones de televidentes en directo en Estados Unidos. Tras este desenlace, considerado por el público y la crítica como un final idóneo, continuó el despliegue del universo de la franquicia con la producción de la precuela Better Call Saul, cuyo desarrollo ya había sido anunciado de forma oficial por la productora semanas antes del final de la serie original

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 29 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 29 de septiembre?

1829.- Los primeros agentes de la policía metropolitana de Londres (Scotland Yard) empiezan a patrullar las calles de la capital británica. El cuerpo había sido creado en abril.

1906.- En Cuba, se constituye un Gobierno provisional a cargo de EE. UU.

1913.- Se crea la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

1923.- Gran Bretaña asume oficialmente el control de Palestina, confiado por la Sociedad de Naciones tras la I Guerra Mundial.

1977.- Se restablece en España la Generalitat de Cataluña, por decreto-ley del Gobierno de Adolfo Suárez.

1979.- Felipe González es reelegido secretario general del PSOE en un congreso extraordinario, en el que se abandonó el marxismo como ideología oficial de la formación.

1993.- El Tribunal Supremo absuelve a 15 parlamentarios de HB acusados de injurias al Rey, durante un incidente registrado en la Casa de Juntas de Guernica en 1981.

2006.- Mueren 154 personas al estrellarse un Boeing 737 en el estado brasileño de Mato Grosso.

2006.- El Senado estadounidense aprueba la construcción de un muro en la frontera con México para atajar el flujo de inmigrantes indocumentados.

2010.- En España, tiene lugar una huelga general contra la reforma laboral y la política económica del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

2025.- El presidente de EE. UU., Donald Trump, presenta un plan de paz para Gaza.

¿Quién nació el 29 de septiembre?

1511.- Miguel Servet, médico español, descubridor de la circulación de la sangre.

1547.- Miguel de Cervantes, escritor español.

1864.- Miguel de Unamuno, escritor español.

1901.- Enrico Fermi, físico italiano y Premio Nobel de Física 1938.

1912.- Michelangelo Antonioni, cineasta italiano.

1913.- Stanley Kramer, cineasta estadounidense.

1985.- Dani Pedrosa, motociclista español.

¿Quién murió el 29 de septiembre?

1833.- Fernando VII, Rey español.

1913.- Rudolf Diesel, ingeniero e inventor alemán.

1997.- Roy Liechtenstein, pintor y escultor estadounidense.

2005.- Enric Gensana, futbolista español.

2010.- Tony Curtis, actor estadounidense.

2010.- Georges Charpak, científico polaco-francés, Nobel de Física.

2014.- Miguel Boyer, exministro español.

¿Qué se celebra el 29 de septiembre?

Hoy, 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón.

Horóscopo del 29 de septiembre

Los nacidos el 29 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 29 de septiembre

Hoy, 29 de septiembre, se celebran los arcángeles san Miguel, san Rafael y san Gabriel.